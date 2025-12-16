快訊

經典賽／吳念庭看中華隊贏面說「不會輸」 許願大谷破例投球

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
台鋼雄鷹隊吳念庭確認收到明年世界棒球經典賽徵詢，他也有高度意願。記者陳正興／攝影
台鋼雄鷹隊吳念庭確認收到明年世界棒球經典賽徵詢，他也有高度意願，「自己一定是100%意願去打這個比賽。」儘管同組預賽就要面對強敵日本，吳念庭表示，短期比賽，大家都有機會當英雄，「我覺得我們台灣不會輸。」

吳念庭在上屆經典賽就是中華隊班底，今年打出中職打擊王身手，也無意外獲得點兵，吳念庭表示，有收到徵詢，也一口就答應，「自己一定是有100%意願去打這個比賽，也持續在調整、練習。」

他說經典賽是世界最高強度的比賽，如果自己能打，當然就是盡力去幫國家打球。不同於上屆預賽是在台灣進行，本屆預賽從日本東京開打，吳念庭也有機會重返熟悉的舞台，他也盼望可以拚進正選名單，「這次直接去東京打預賽，也希望自己可以留在名單內，透過集訓去爭取自己的機會，希望可以再次站在日本的舞台。」

台鋼雄鷹隊吳念庭確認收到明年世界棒球經典賽徵詢，他也有高度意願。聯合報系資料照
中華隊同組對手包括日本、南韓、澳洲、捷克，其中以日本被視為奪冠熱門，中華隊預賽就要面對強敵。吳念庭對此表示，短期賽各隊都在伯仲之間，大家都有機會當英雄，「就像年初資格賽，每隊都很強，相信到了預賽會更強。」他表示，就是盡力磨合、調整到最佳狀況，去面對這次比賽。

被問到最想面對的投手，吳念庭笑說：「大谷吧！但他沒有要丟，比較可惜，看他會不會破例。」但他也強調，大谷光是打擊，就對球隊影響很大。

相關新聞

經典賽／吳念庭看中華隊贏面說「不會輸」 許願大谷破例投球

台鋼雄鷹隊吳念庭確認收到明年世界棒球經典賽徵詢，他也有高度意願，「自己一定是100%意願去打這個比賽。」儘管同組預賽就要...

經典賽／為何美國球星多只拿一冠？ 上原浩治點出關鍵因素

美國在2023年世界棒球經典賽冠軍戰不敵日本武士隊，本屆來勢洶洶組成豪華復仇者聯盟。美國過去5屆賽事只拿1冠，不符合外界期待，對此，日本傳奇投手上原浩治點出美國在經典賽表現不如預期的關鍵因素。

經典賽／依循「大谷王牌模式」使用 山本由伸有望「首戰」投中華隊？

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本隊也傳出重大利多消息。效力洛杉磯道奇的王牌投手山本由伸已被多家媒體披露確定參戰，被視為日本武士隊預定的頭號王牌。 隨著賽程與分組出爐，山本

影／喊台灣對日本不會輸 吳念庭：想和大谷翔平來場男子漢對決

玉山全國青棒研習營上午在國體大棒球場舉行開幕儀式，台鋼雄鷹隊吳念庭應邀出席致詞，面對即將舉行的經典賽，吳念庭確認收到明年...

經典賽／道奇勸阻日本三本柱參賽 美媒披露金慧成不受限制

世界棒球經典賽將次明年3月開打，專門報導道奇隊動態的美國媒體「Dodgers Nation」今天指出，大谷翔平、山本由伸...

經典賽／上回打日本隊已是2017年 菅野智之相隔9年再次入選

據日媒《體育報知》報導，目前為自由球員、本季效力大聯盟金鶯隊的菅野智之，確定入選將世界棒球經典賽（WBC）「侍Japan」日本隊。加上道奇隊山本由伸日前也宣布參賽，36歲的菅野將與山本等人共同扛起先發

