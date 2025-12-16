聽新聞
經典賽／吳念庭看中華隊贏面說「不會輸」 許願大谷破例投球
台鋼雄鷹隊吳念庭確認收到明年世界棒球經典賽徵詢，他也有高度意願，「自己一定是100%意願去打這個比賽。」儘管同組預賽就要面對強敵日本，吳念庭表示，短期比賽，大家都有機會當英雄，「我覺得我們台灣不會輸。」
吳念庭在上屆經典賽就是中華隊班底，今年打出中職打擊王身手，也無意外獲得點兵，吳念庭表示，有收到徵詢，也一口就答應，「自己一定是有100%意願去打這個比賽，也持續在調整、練習。」
他說經典賽是世界最高強度的比賽，如果自己能打，當然就是盡力去幫國家打球。不同於上屆預賽是在台灣進行，本屆預賽從日本東京開打，吳念庭也有機會重返熟悉的舞台，他也盼望可以拚進正選名單，「這次直接去東京打預賽，也希望自己可以留在名單內，透過集訓去爭取自己的機會，希望可以再次站在日本的舞台。」
中華隊同組對手包括日本、南韓、澳洲、捷克，其中以日本被視為奪冠熱門，中華隊預賽就要面對強敵。吳念庭對此表示，短期賽各隊都在伯仲之間，大家都有機會當英雄，「就像年初資格賽，每隊都很強，相信到了預賽會更強。」他表示，就是盡力磨合、調整到最佳狀況，去面對這次比賽。
被問到最想面對的投手，吳念庭笑說：「大谷吧！但他沒有要丟，比較可惜，看他會不會破例。」但他也強調，大谷光是打擊，就對球隊影響很大。
