經典賽／為何美國球星多只拿一冠？ 上原浩治點出關鍵因素

聯合新聞網／ 綜合報導
2023經典賽美國隊。 路透

美國在2023年世界棒球經典賽冠軍戰不敵日本武士隊，本屆來勢洶洶組成豪華復仇者聯盟。美國過去5屆賽事只拿1冠，不符合外界期待，對此，日本傳奇投手上原浩治點出美國在經典賽表現不如預期的關鍵因素。

美國目前已經招募洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）和海盜隊塞揚得主史肯斯（Paul Skenes）等超級球星加入。

曾在美職打滾9年的上原浩治在節目上被問到，這次美國隊是否特別有幹勁，上原浩治回答，「其實第一屆開始他們就很有幹勁，來的都是超豪華陣容。不是只有這次而已。我打過第一屆，所以要替他們說話，當時像是基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都參加，陣容真的很強。」

不過美國至今只有在2017年拿下冠軍，上原浩治解釋，「關鍵在時機。對美國選手來說，3月還在調整階段，他們通常7、8月才將狀態拉到高峰，要在3月就把身體狀況衝上最佳，其實很難。」

經典賽 上原浩治 MLB

經典賽／吳念庭看中華隊贏面說「不會輸」 許願大谷破例投球

台鋼雄鷹隊吳念庭確認收到明年世界棒球經典賽徵詢，他也有高度意願，「自己一定是100%意願去打這個比賽。」儘管同組預賽就要...

經典賽／依循「大谷王牌模式」使用 山本由伸有望「首戰」投中華隊？

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本隊也傳出重大利多消息。效力洛杉磯道奇的王牌投手山本由伸已被多家媒體披露確定參戰，被視為日本武士隊預定的頭號王牌。 隨著賽程與分組出爐，山本

影／喊台灣對日本不會輸 吳念庭：想和大谷翔平來場男子漢對決

玉山全國青棒研習營上午在國體大棒球場舉行開幕儀式，台鋼雄鷹隊吳念庭應邀出席致詞，面對即將舉行的經典賽，吳念庭確認收到明年...

經典賽／道奇勸阻日本三本柱參賽 美媒披露金慧成不受限制

世界棒球經典賽將次明年3月開打，專門報導道奇隊動態的美國媒體「Dodgers Nation」今天指出，大谷翔平、山本由伸...

經典賽／上回打日本隊已是2017年 菅野智之相隔9年再次入選

據日媒《體育報知》報導，目前為自由球員、本季效力大聯盟金鶯隊的菅野智之，確定入選將世界棒球經典賽（WBC）「侍Japan」日本隊。加上道奇隊山本由伸日前也宣布參賽，36歲的菅野將與山本等人共同扛起先發

