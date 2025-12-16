聽新聞
經典賽／為何美國球星多只拿一冠？ 上原浩治點出關鍵因素
美國在2023年世界棒球經典賽冠軍戰不敵日本武士隊，本屆來勢洶洶組成豪華復仇者聯盟。美國過去5屆賽事只拿1冠，不符合外界期待，對此，日本傳奇投手上原浩治點出美國在經典賽表現不如預期的關鍵因素。
美國目前已經招募洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）和海盜隊塞揚得主史肯斯（Paul Skenes）等超級球星加入。
曾在美職打滾9年的上原浩治在節目上被問到，這次美國隊是否特別有幹勁，上原浩治回答，「其實第一屆開始他們就很有幹勁，來的都是超豪華陣容。不是只有這次而已。我打過第一屆，所以要替他們說話，當時像是基特（Derek Jeter）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都參加，陣容真的很強。」
不過美國至今只有在2017年拿下冠軍，上原浩治解釋，「關鍵在時機。對美國選手來說，3月還在調整階段，他們通常7、8月才將狀態拉到高峰，要在3月就把身體狀況衝上最佳，其實很難。」
FB留言