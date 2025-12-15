快訊

經典賽／依循「大谷王牌模式」使用 山本由伸有望「首戰」投中華隊？

聯合新聞網／ 綜合外電報導
山本由伸。 美聯社
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月開打，日本隊也傳出重大利多消息。效力洛杉磯道奇的王牌投手山本由伸已被多家媒體披露確定參戰，被視為日本武士隊預定的頭號王牌。

隨著賽程與分組出爐，山本是否在小組賽首戰先發、對手是否為中華隊，成為本屆經典賽最受矚目的話題之一。

日本隊本屆被分在C組，與中華隊、南韓、澳洲與捷克同組，比賽地點在東京巨蛋，採5取2晉級8強。依照賽程，日本首戰極可能就是對上中華隊。過去日本隊在經典賽一向有「王牌投手投第一戰」的傳統，目的在於配合投球數限制與休息天數規定，讓王牌能在預賽、複賽甚至決賽階段都具備再度登板的彈性。

2017年經典賽，日本首戰對澳洲便派出當時王牌菅野智之先發；2023年經典賽，即便首戰面對實力有落差的中國，日本仍由大谷翔平先發，隨後在複賽首戰再度先發對義大利，並於冠軍戰對美國後援登板，成功將王牌戰力最大化。若本屆比照「大谷模式」，在大谷可能僅以打者身分出賽的情況下，山本由伸自然成為最合理的王牌人選。

若山本在小組賽首戰先發，對手正是台灣，這也將是他時隔多年再度於國際賽面對中華隊。回顧2019年世界12強賽，山本曾在對台灣之戰於第9局登板關門，卻被中華隊攻下1分，留下印象深刻的交手紀錄。如今的山本，無論是在日職宰制聯盟，或轉戰大聯盟後勇奪世界大賽MVP，實力已不可同日而語，若能再度與台灣交手，勢必掀起高度關注。

不過，日本投手調度仍存在變數。部分日媒分析指出，考量分組戰力，日本真正最棘手的對手可能是南韓，因此也不排除將山本安排在第3戰對南韓先發。

大谷翔平上屆經典賽首戰主投中國隊。 美聯社
然而從整體行程來看，日本預賽最後一戰是3月10日對捷克，最快3月13日就要移師美國佛羅里達進行複賽，中間僅有3天休息，還包含超過15小時的長途飛行。在這樣的條件下，若道奇球團希望保護山本，讓他在東京出賽的話，幾乎只能安排在前2戰先發，首戰對中華隊因此被視為相當合理的選項。

另一項關鍵在於道奇球團態度。道奇總經理戈梅斯（Brandon Gomes）近日受訪時也表示，關於山本由伸「確定參賽」的消息，仍有部分流程尚未完成，球團仍需與大聯盟及球員工會討論，包括保險等相關問題。

每位參加經典賽的球員都必須完成投保，若受傷才能由所屬球隊獲得理賠，但並非所有球員都能順利投保，過去克蕭（Clayton Kershaw）就曾因保險問題無緣經典賽。據傳，道奇也可能向日本隊提出，希望山本直到美國複賽階段再登板，以降低過勞風險。

值得一提的是，山本由伸在2025年例行賽與季後賽合計投了211局，並在世界大賽完全燃燒，工作量相當可觀，球團對於他的使用勢必更加謹慎。

山本自2023年季後透過入札制度轉戰大聯盟，與道奇簽下12年3.25億美元的超級合約，不僅連續2年助隊奪下世界大賽冠軍，他過去已經拿下日本一、奧運金牌、世界12強與經典賽冠軍，加上澤村賞和世界大賽MVP，大概只剩下塞揚獎未拿，生涯成就堪稱大滿貫。

在多方因素交織下，山本由伸是否在經典賽首戰先發對決台灣，仍有待最終確認。但可以確定的是，只要他披上日本隊戰袍登板，勢必成為本屆經典賽最受矚目的王牌之一，而「山本由伸對台灣」的夢幻對決，也已成為球迷最期待的焦點話題。

