快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

經典賽／道奇勸阻日本三本柱參賽 美媒披露金慧成不受限制

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
金慧成。 法新社
金慧成。 法新社

世界棒球經典賽將次明年3月開打，專門報導道奇隊動態的美國媒體「Dodgers Nation」今天指出，大谷翔平、山本由伸先前遭到球團勸阻，希望他們不要參賽，但不會對金慧成參賽有重大限制，他將可順利披上國家隊戰袍。

第6屆經典賽C組預賽明年3月5日在東京巨蛋開打，中華、日本、南韓、澳洲、捷克同組競爭，前兩名晉級8強，金慧成期待繼2023年經典賽後，再度為南韓效力，就等道奇同意。

道奇明年將挑戰世界大賽3連霸，不只勸阻大谷、山本參加經典賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）最近還點名佐佐木朗希，主要是擔心「日本三本柱」可能會在經典賽期間受傷或身體狀況下降，但大谷、山本仍決定參賽，佐佐木確定婉拒日本隊。

Dodgers Nation指出，金慧成的情況和3位日本球員不同，他是道奇「工具人」，季後賽出場機會不多，參加經典賽應該不會受到太大限制。

金慧成5月4日登上道奇大聯盟，菜鳥球季出賽71場，打擊率2成80、全壘打3支、打點17分，守備位置以二壘為主，也守過中外野和游擊區，進入季後賽以代跑為主，在分區系列賽、世界大賽各有1次出賽紀錄，未有任何打席、跑回1分。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

MLB／世界大賽「中0日」助道奇奪冠 山本由伸榮膺貝比魯斯獎

經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥

經典賽／日媒曝道奇已同意山本由伸參賽 但朗希因傷史被擋下

MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

相關新聞

經典賽／道奇勸阻日本三本柱參賽 美媒披露金慧成不受限制

世界棒球經典賽將次明年3月開打，專門報導道奇隊動態的美國媒體「Dodgers Nation」今天指出，大谷翔平、山本由伸...

經典賽／上回打日本隊已是2017年 菅野智之相隔9年再次入選

據日媒《體育報知》報導，目前為自由球員、本季效力大聯盟金鶯隊的菅野智之，確定入選將世界棒球經典賽（WBC）「侍Japan」日本隊。加上道奇隊山本由伸日前也宣布參賽，36歲的菅野將與山本等人共同扛起先發

經典賽／盼人生至少一次代表日本隊 菊池雄星超想打：隨時準備好了

效力天使隊的34歲左投菊池雄星表達高度意願投入明年世界棒球經典賽，他表示，希望人生至少一次入選國家隊，「如果給我機會，我...

經典賽／巨人鄧愷威等4人高機率參賽 總管波西對投手擔憂多

中華隊明年3月出戰第六屆世界棒球經典賽，作為目前陣中唯一大聯盟級投手的鄧愷威，能否參賽仍是未知數。巨人總管波西（Bust...

經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥

山本由伸傳出將投入明年世界棒球經典賽，與大谷翔平共同捍衛日本隊的衛冕之路，美國媒體對此點出道奇隊的擔憂，「Sportin...

經典賽／韓媒喊利多！MLB級牛棚美籍韓裔歐布萊恩表態加入南韓隊

南韓隊在明年世界棒球經典賽可望加入大聯盟級投手戰力，效力紅雀隊的30歲右投歐布萊恩（Riley O'Brien）表態，非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。