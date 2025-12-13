快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

經典賽／上回打日本隊已是2017年 菅野智之相隔9年再次入選

聯合新聞網／ 綜合報導
菅野智之相隔9年再次披上日本隊戰袍。 美聯社
菅野智之相隔9年再次披上日本隊戰袍。 美聯社

據日媒《體育報知》報導，目前為自由球員、本季效力大聯盟金鶯隊的菅野智之，確定入選將世界棒球經典賽（WBC）「侍Japan」日本隊。加上道奇隊山本由伸日前也宣布參賽，36歲的菅野將與山本等人共同扛起先發輪值，成為日本隊力拚連霸的重要戰力。

這將是菅野智之自2017年後，相隔9年再度站上世界級舞台，也是生涯第二度出征WBC。事實上，菅野日前出席活動時就已公開表達參賽意願，「如果被徵召，我一定會全力以赴。我想這對我來說也可能是最後一次機會，所以很想上場比賽。只要有我能做到的事，我都希望能為球隊盡一份力。由於其他國家都是以擊敗日本為目標，集結了非常強大的陣容，希望能在這樣的前提下度過休賽季。」

值得一提的是菅野智之上回打日本隊是2017年經典賽，但僅止步四強；2021年東京奧運則因狀態不佳辭退，也讓他更渴望穿上「侍Japan」戰袍站上世界之巔。日本旅美投手方面，大谷是否會以投手身分登板仍未明朗，但至少已有菅野智之、山本由伸兩大支柱，同時效力天使還沒打過日本隊的的菊池雄星也已表達高度參賽意願。

菅野智之今年在金鶯隊完成大聯盟第一個完整賽季，出賽30場繳出10勝10敗、防禦率4.64的成績，他是全隊中唯一打滿整季沒錯過輪值的先發投手，預期更能適應大聯盟投球時鐘、PitchCom以及WBC用球，也因此獲得井端總教練高度評價，成為入選日本隊的重要關鍵。

經典賽 WBC中華隊 菅野智之 山本由伸 菊池雄星

相關新聞

經典賽／巨人鄧愷威等4人高機率參賽 總管波西對投手擔憂多

中華隊明年3月出戰第六屆世界棒球經典賽，作為目前陣中唯一大聯盟級投手的鄧愷威，能否參賽仍是未知數。巨人總管波西（Bust...

經典賽／盼人生至少一次代表日本隊 菊池雄星超想打：隨時準備好了

效力天使隊的34歲左投菊池雄星表達高度意願投入明年世界棒球經典賽，他表示，希望人生至少一次入選國家隊，「如果給我機會，我...

經典賽／上回打日本隊已是2017年 菅野智之相隔9年再次入選

據日媒《體育報知》報導，目前為自由球員、本季效力大聯盟金鶯隊的菅野智之，確定入選將世界棒球經典賽（WBC）「侍Japan」日本隊。加上道奇隊山本由伸日前也宣布參賽，36歲的菅野將與山本等人共同扛起先發

經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥

山本由伸傳出將投入明年世界棒球經典賽，與大谷翔平共同捍衛日本隊的衛冕之路，美國媒體對此點出道奇隊的擔憂，「Sportin...

經典賽／韓媒喊利多！MLB級牛棚美籍韓裔歐布萊恩表態加入南韓隊

南韓隊在明年世界棒球經典賽可望加入大聯盟級投手戰力，效力紅雀隊的30歲右投歐布萊恩（Riley O'Brien）表態，非...

經典賽／日媒曝道奇已同意山本由伸參賽 但朗希因傷史被擋下

日本隊持續等待山本由伸、佐佐木朗希的經典賽參賽動向，日本媒體引述美職消息人士報導，道奇將會尊重山本的意願，讓他再度代表日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。