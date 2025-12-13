經典賽／上回打日本隊已是2017年 菅野智之相隔9年再次入選

據日媒《體育報知》報導，目前為自由球員、本季效力大聯盟金鶯隊的菅野智之，確定入選將世界棒球經典賽（WBC）「侍Japan」日本隊。加上道奇隊山本由伸日前也宣布參賽，36歲的菅野將與山本等人共同扛起先發輪值，成為日本隊力拚連霸的重要戰力。

這將是菅野智之自2017年後，相隔9年再度站上世界級舞台，也是生涯第二度出征WBC。事實上，菅野日前出席活動時就已公開表達參賽意願，「如果被徵召，我一定會全力以赴。我想這對我來說也可能是最後一次機會，所以很想上場比賽。只要有我能做到的事，我都希望能為球隊盡一份力。由於其他國家都是以擊敗日本為目標，集結了非常強大的陣容，希望能在這樣的前提下度過休賽季。」

值得一提的是菅野智之上回打日本隊是2017年經典賽，但僅止步四強；2021年東京奧運則因狀態不佳辭退，也讓他更渴望穿上「侍Japan」戰袍站上世界之巔。日本旅美投手方面，大谷是否會以投手身分登板仍未明朗，但至少已有菅野智之、山本由伸兩大支柱，同時效力天使還沒打過日本隊的的菊池雄星也已表達高度參賽意願。

菅野智之今年在金鶯隊完成大聯盟第一個完整賽季，出賽30場繳出10勝10敗、防禦率4.64的成績，他是全隊中唯一打滿整季沒錯過輪值的先發投手，預期更能適應大聯盟投球時鐘、PitchCom以及WBC用球，也因此獲得井端總教練高度評價，成為入選日本隊的重要關鍵。