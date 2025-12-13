經典賽／盼人生至少一次代表日本隊 菊池雄星超想打：隨時準備好了

效力天使隊的34歲左投菊池雄星表達高度意願投入明年世界棒球經典賽，他表示，希望人生至少一次入選國家隊，「如果給我機會，我一定會全力以赴，唯一目標就是世界第一。」

日本隊監督井端弘和今年2月訪美時，就曾與菊池碰到面，當時菊池也當面表達參賽意願；菊池一手催生、建造位於岩手縣花卷市的訓練機構「King of the Hill」，今天舉辦開幕儀式，他也在接受媒體聯訪時再度表達自己有高度意願。

菊池表示，自己從小到大都與國家隊沒有緣分，「因此，一直希望在棒球人生中可以至少有一次機會。」他也提到，能不能入選不是自己可以控制，但自己會為此隨時做好準備，如果有幸進入日本隊，唯一的目標就是世界第一，「希望自己也能為此奉獻一份力量，我會全力以赴。」

菊池今年先發33場、178.1局，取得7勝11敗、防禦率3.99，明年將是與天使3年6300萬美元合約的第二年。