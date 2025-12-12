快訊

闖關成功！停砍退休公務員年金先三讀 回溯自113年起適用

遭嗆「錢都不會數這輩子就這樣」 桃客暴打學生司機認罪想當面道歉

昨晚還在開會…台南消防局長李明峯閃辭 今晨留這句話秒退群

經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸傳出將投入明年世界棒球經典賽。 路透
山本由伸傳出將投入明年世界棒球經典賽。 路透

山本由伸傳出將投入明年世界棒球經典賽，與大谷翔平共同捍衛日本隊的衛冕之路，美國媒體對此點出道奇隊的擔憂，「Sporting News」更比喻：「道奇可能會想在獎杯櫃旁放點胃藥。」

道奇日籍三本柱目前僅大谷翔平正式宣布參賽，今天多家媒體報導，道奇尊重山本由伸想要參賽的意向，同意放行，但使用限制仍待討論；佐佐木朗希則因季中肩傷長期缺陣，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）已趁冬季會議直接向日本監督井端弘和表達不會讓佐佐木參賽。

山本參賽消息傳出，再次引起一波討論，記者亞克特（Kristie Ackert）在Sporting News的文章以「道奇挑戰三連霸面臨新挑戰」為題，提到山本由伸今年例行賽加季後賽共投了211局，遠超過他過去單季最高投球局數，「這對任何王牌投手來說都是很大幅度的局數增加，而明年在進入道奇的春訓計畫之前，他將在WBC累積更多高張力的投球局數。」

作者表示，「對一支尋常球隊來說，這已經是值得警戒的事，更何況道奇是要爭取三連霸的球隊，這絕對是合理的擔憂。」

文章指出，對一支以三連霸為目標的球隊來說，推遲山本的賽季首戰、減少他在4月的登板或是跳過1、2次先發，讓他能在長期賽季維持體力，是必須要考慮的事。

經典賽 WBC中華隊

延伸閱讀

經典賽／日媒曝道奇已同意山本由伸參賽 但朗希因傷史被擋下

經典賽／張奕獲徵詢有強烈意願 期待能對決大谷翔平

MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

經典賽／傳奇球星排日本投手夢幻陣容！大谷、山本入列 預計4人輪流關門

相關新聞

經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥

山本由伸傳出將投入明年世界棒球經典賽，與大谷翔平共同捍衛日本隊的衛冕之路，美國媒體對此點出道奇隊的擔憂，「Sportin...

經典賽／韓媒喊利多！MLB級牛棚美籍韓裔歐布萊恩表態加入南韓隊

南韓隊在明年世界棒球經典賽可望加入大聯盟級投手戰力，效力紅雀隊的30歲右投歐布萊恩（Riley O'Brien）表態，非...

經典賽／日媒曝道奇已同意山本由伸參賽 但朗希因傷史被擋下

日本隊持續等待山本由伸、佐佐木朗希的經典賽參賽動向，日本媒體引述美職消息人士報導，道奇將會尊重山本的意願，讓他再度代表日...

經典賽／張奕坦言一路走來很坎坷 模擬對決大谷備戰

富邦將隊投手張奕今天出席「冠軍之路」試映會，和滿場觀眾一起回顧去年世界12強棒球賽封王之路，心中充滿感觸，甚至笑說：「覺...

經典賽／張奕獲徵詢有強烈意願 期待能對決大谷翔平

中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢、有強烈意願，也提到過去在日職時沒機會對上...

經典賽／43人名單都有意願參賽 蔡其昌：做好萬全準備提高勝率

中華職棒會長蔡其昌，今天出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會，面對明年3月世界棒球經典賽更大挑戰，他表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。