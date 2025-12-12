經典賽／山本由伸局數爆量仍要參賽 美媒建議道奇準備胃藥
山本由伸傳出將投入明年世界棒球經典賽，與大谷翔平共同捍衛日本隊的衛冕之路，美國媒體對此點出道奇隊的擔憂，「Sporting News」更比喻：「道奇可能會想在獎杯櫃旁放點胃藥。」
道奇日籍三本柱目前僅大谷翔平正式宣布參賽，今天多家媒體報導，道奇尊重山本由伸想要參賽的意向，同意放行，但使用限制仍待討論；佐佐木朗希則因季中肩傷長期缺陣，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）已趁冬季會議直接向日本監督井端弘和表達不會讓佐佐木參賽。
山本參賽消息傳出，再次引起一波討論，記者亞克特（Kristie Ackert）在Sporting News的文章以「道奇挑戰三連霸面臨新挑戰」為題，提到山本由伸今年例行賽加季後賽共投了211局，遠超過他過去單季最高投球局數，「這對任何王牌投手來說都是很大幅度的局數增加，而明年在進入道奇的春訓計畫之前，他將在WBC累積更多高張力的投球局數。」
作者表示，「對一支尋常球隊來說，這已經是值得警戒的事，更何況道奇是要爭取三連霸的球隊，這絕對是合理的擔憂。」
文章指出，對一支以三連霸為目標的球隊來說，推遲山本的賽季首戰、減少他在4月的登板或是跳過1、2次先發，讓他能在長期賽季維持體力，是必須要考慮的事。
