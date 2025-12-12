經典賽／韓媒喊利多！MLB級牛棚美籍韓裔歐布萊恩表態加入南韓隊

南韓隊在明年世界棒球經典賽可望加入大聯盟級投手戰力，效力紅雀隊的30歲右投歐布萊恩（Riley O'Brien）表態，非常渴望代表南韓隊打經典賽。

歐布萊恩父親為美國人、母親是南韓人，他的英文全名為「Riley Chun-Young O'Brien」，中間名的「Chun-Young（俊榮，音譯）」就是他的韓文名字，他表示，自己的韓文名字是外公取的，弟弟則叫「Jae-Young（宰榮，音譯）」。

歐布萊恩透露，自己已經收到南韓隊的聯繫，紅雀隊也已同意讓他參賽，「他們（紅雀）唯一關心的是，我是否做好了充足準備，訓練計畫是否合理，一切都很順利，球隊也給了我很大的支持。」

歐布萊恩的積極不僅於此，他甚至向上屆代表南韓出賽的道奇隊艾德曼（Tommy Edman）請教，「他說這會是很棒的一次經歷，也鼓勵我可以的話，一定要去打。」

歐布萊恩具備4年大聯盟資歷，本季效力紅雀隊，出賽42場、48局，取得3勝、6中繼成功、6救援成功、防禦率2.06。南韓媒體報導，南韓隊的罩門正是在投手戰力薄弱，歐布萊恩的加入將是一大利多。