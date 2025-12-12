快訊

早上洗澡還是晚上？微生物與皮膚專家告訴你其實沒有標準答案

經典賽／日媒爆料山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 前參謀總長：沒人知道是什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日媒曝山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

日本隊持續等待山本由伸佐佐木朗希經典賽參賽動向，日本媒體引述美職消息人士報導，道奇隊將會尊重山本的意願，讓他再度代表日本出賽，佐佐木朗希則在右肩傷史顧慮之下將無緣參賽。

道奇日籍三本柱目前只有大谷翔平確定參賽，另外兩人尚未做出最後決定，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）、總經理戈梅斯（Brandon Gomes）近日在冬季會議上的訪談，同樣重申兩人是否參賽還需討論，目前並無定案。

中日體育引述美職球界消息人士透露，山本已獲得球團同意，將尊重他的個人意願，得以連續兩屆為日本隊出戰經典賽，佐佐木則因球團擔憂他的傷史，確定無緣參賽。

報導中提到，山本沒有傷病紀錄，道奇沒有理由可以阻止他出賽，放行同時，預計將針對他的使用方式、球數限制與日本隊教練團展開協調；反觀佐佐木，季中因為右肩傷勢長時間缺陣，據消息透露，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）已趁冬季會議直接向日本監督井端弘和表達不會讓佐佐木參賽。

經典賽 山本由伸 佐佐木朗希 道奇 MLB 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／季後賽表現最佳20人 山本由伸壓倒小葛、大谷位居榜首

經典賽／傳奇球星排日本投手夢幻陣容！大谷、山本入列 預計4人輪流關門

MLB／山本由伸讓柯克揮出界外球 拍賣會已經喊到58萬日圓

MLB／克蕭緊抱山本由伸 道奇攝影師拍出「史上最棒的擁抱」

相關新聞

經典賽／日媒曝山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

日本隊持續等待山本由伸、佐佐木朗希的經典賽參賽動向，日本媒體引述美職消息人士報導，道奇將會尊重山本的意願，讓他再度代表日...

經典賽／張奕坦言一路走來很坎坷 模擬對決大谷備戰

富邦將隊投手張奕今天出席「冠軍之路」試映會，和滿場觀眾一起回顧去年世界12強棒球賽封王之路，心中充滿感觸，甚至笑說：「覺...

經典賽／張奕獲徵詢有強烈意願 期待能對決大谷翔平

中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢、有強烈意願，也提到過去在日職時沒機會對上...

經典賽／43人名單都有意願參賽 蔡其昌：做好萬全準備提高勝率

中華職棒會長蔡其昌，今天出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會，面對明年3月世界棒球經典賽更大挑戰，他表...

經典賽／如何對付日本大谷翔平？ 波多黎各貝爾川比4根手指

波多黎各曾經在2013年世界棒球經典賽4強賽，以3：1擊敗日本隊。大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltran）當時是波多黎各球員，這屆他擔任波多黎各隊總管，當被問到如何對付大谷翔平時，貝爾

經典賽／鄧愷威職涯關鍵期 明白WBC重要性尚需多方評估

美職舊金山巨人隊27歲投手鄧愷威收到明年WBC意願徵詢，鄧愷威所屬經紀公司回覆，鄧愷威明白WBC重要性，明年球季是職涯關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。