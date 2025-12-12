經典賽／日媒曝山本由伸參賽已獲道奇同意 但朗希因傷史被擋下

日本隊持續等待山本由伸、佐佐木朗希的經典賽參賽動向，日本媒體引述美職消息人士報導，道奇隊將會尊重山本的意願，讓他再度代表日本出賽，佐佐木朗希則在右肩傷史顧慮之下將無緣參賽。

道奇日籍三本柱目前只有大谷翔平確定參賽，另外兩人尚未做出最後決定，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）、總經理戈梅斯（Brandon Gomes）近日在冬季會議上的訪談，同樣重申兩人是否參賽還需討論，目前並無定案。

中日體育引述美職球界消息人士透露，山本已獲得球團同意，將尊重他的個人意願，得以連續兩屆為日本隊出戰經典賽，佐佐木則因球團擔憂他的傷史，確定無緣參賽。

報導中提到，山本沒有傷病紀錄，道奇沒有理由可以阻止他出賽，放行同時，預計將針對他的使用方式、球數限制與日本隊教練團展開協調；反觀佐佐木，季中因為右肩傷勢長時間缺陣，據消息透露，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）已趁冬季會議直接向日本監督井端弘和表達不會讓佐佐木參賽。