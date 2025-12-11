快訊

經典賽／張奕坦言一路走來很坎坷 模擬對決大谷備戰

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
朱育賢（左起）、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺及張奕出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會。記者藍宗標／攝影
朱育賢（左起）、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺及張奕出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會。記者藍宗標／攝影

富邦將隊投手張奕今天出席「冠軍之路」試映會，和滿場觀眾一起回顧去年世界12強棒球賽封王之路，心中充滿感觸，甚至笑說：「覺得自己講話好肉麻，心有點揪起來，一路走來很坎坷。」

這部紀錄片將在元旦正式上映，張奕今天和12強賽隊友朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、戴培峰一起參加試映會，兩個小時的電影過程中，不少觀眾看到落淚，最後全場也響起掌聲，再次向這些國家隊英雄致敬。

張奕出身福岡第一高校，職棒生涯歷經歐力士、西武隊，返台後先在台鋼雄鷹隊擔任自行培訓選手，去年7月正式加盟悍將，在12強賽再次證明自己的實力，幫助中華隊首次在一級國際賽擊敗稱霸。

「想證明自己沒有那麼差。」張奕看完這部紀錄片很有感覺，他表示，感謝導演拍了這麼棒的作品，更要感謝球迷的支持，不只在球場上，還有台北、台中、高雄（大螢幕）為他們加油的人，覺得非常感動，這對球員真的是很大動力。

世界棒球經典賽將在明年3月開打，張奕已經接到中華隊總教練曾豪駒的電話徵詢，表達很有意願參賽，

由於開賽時間較早，也會提早做好準備。

張奕過去在日職未有機會對決大谷翔平，因為自己當時還是育成選手，因此想在經典賽試試看；他表示，雖然從未對過大谷，但平常會研究他的揮棒軌跡，模擬對決的感覺，希望能在明年經典賽交手。

經典賽 WBC中華隊

