經典賽／43人名單都有意願參賽 蔡其昌：做好萬全準備提高勝率

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒會長蔡其昌出席世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」試映會。記者藍宗標／攝影
中華職棒會長蔡其昌，今天出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會，面對明年3月世界棒球經典賽更大挑戰，他表示，沒有球隊永遠會贏，也沒有球隊會一直輸，中華隊就是做好萬全準備提高勝率。

蔡其昌今天和12強賽5名國手朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰一起亮相，中華隊總教練曾豪駒正在美國出席經典賽活動，無法參加試映會。

蔡其昌表示，目前在43人初選名單內的球員，都有參賽意願，但如何集訓還有很多細節要協商；大聯盟球員工會嚴格限制，某個日期前不能加入球隊集訓，只能進行自主訓練，如果名單內的球員有不方便之處，將會協助他們找到合適的自主訓練場地。

他說，美國、日本職棒規定不同，來自不同聯盟的球員各有限制，必須確保所有作業符合法規，讓球員順利備戰經典賽。

美國職棒冬季會議在佛羅里達州奧蘭多舉行，曾豪駒也出席，蔡其昌表示，曾豪駒這趟美國行程最主要任務是和大聯盟官方在徵召流程、後續賽事合作進行溝通，這次比賽有新的規範，徵召大聯盟球員必須透過他們連繫各球團。

經典賽 WBC中華隊

經典賽／如何對付日本大谷翔平？ 波多黎各貝爾川比4根手指

波多黎各曾經在2013年世界棒球經典賽4強賽，以3：1擊敗日本隊。大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltran）當時是波多黎各球員，這屆他擔任波多黎各隊總管，當被問到如何對付大谷翔平時，貝爾

經典賽／張奕獲徵詢有強烈意願 期待能對決大谷翔平

中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢、有強烈意願，也提到過去在日職時沒機會對上...

經典賽／鄧愷威職涯關鍵期 明白WBC重要性尚需多方評估

美職舊金山巨人隊27歲投手鄧愷威收到明年WBC意願徵詢，鄧愷威所屬經紀公司回覆，鄧愷威明白WBC重要性，明年球季是職涯關...

經典賽／徐若熙有高度意願拚中華隊 曾豪駒讚台灣最頂尖投手

根據日媒「報知體育」報導，世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒今天受訪時表示，台灣新生代強投徐若熙具備高度意願代表台灣參賽，...

經典賽／巨人記者曝鄧愷威「很想」效力中華隊 與球團討論中

世界棒球經典賽明年3月開打，各國都在積極邀請大聯盟球員加入。根據大聯盟巨人隊記者桑托斯（Justice delos Santos）報導，台灣右投鄧愷威非常有意願出戰經典賽，但還在和巨人球團討論。

