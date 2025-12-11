經典賽／43人名單都有意願參賽 蔡其昌：做好萬全準備提高勝率

中華職棒會長蔡其昌，今天出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會，面對明年3月世界棒球經典賽更大挑戰，他表示，沒有球隊永遠會贏，也沒有球隊會一直輸，中華隊就是做好萬全準備提高勝率。

蔡其昌今天和12強賽5名國手朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰一起亮相，中華隊總教練曾豪駒正在美國出席經典賽活動，無法參加試映會。

蔡其昌表示，目前在43人初選名單內的球員，都有參賽意願，但如何集訓還有很多細節要協商；大聯盟球員工會嚴格限制，某個日期前不能加入球隊集訓，只能進行自主訓練，如果名單內的球員有不方便之處，將會協助他們找到合適的自主訓練場地。

他說，美國、日本職棒規定不同，來自不同聯盟的球員各有限制，必須確保所有作業符合法規，讓球員順利備戰經典賽。

美國職棒冬季會議在佛羅里達州奧蘭多舉行，曾豪駒也出席，蔡其昌表示，曾豪駒這趟美國行程最主要任務是和大聯盟官方在徵召流程、後續賽事合作進行溝通，這次比賽有新的規範，徵召大聯盟球員必須透過他們連繫各球團。