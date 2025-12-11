經典賽／如何對付日本大谷翔平？ 波多黎各貝爾川比4根手指

波多黎各曾經在2013年世界棒球經典賽4強賽，以3：1擊敗日本隊。大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltran）當時是波多黎各球員，這屆他擔任波多黎各隊總管，當被問到如何對付大谷翔平時，貝爾川比4根手指頭（故意四壞保送）。

貝爾川大聯盟生涯20年，9度入選明星賽、3屆金手套獎、2座銀棒獎，2017年幫助太空人隊贏下世界大賽，後來卻傳出球隊偷暗號醜聞，原定大都會隊教頭職務也飛了，目前還沒有被選進名人堂。

貝爾川2017年曾效力波多黎各隊。 路透

前4屆經典賽貝爾川都以球員身分參戰，這屆擔任球隊總管。他談到對戰日本的印象時說：「日本是非常棒的球隊，天分也很出色。我很興奮，如果可以的話，非常想對上日本。」

波多黎各曾奪下2次經典賽亞軍，其中2013年經典賽4強以3：1擊敗日本。有媒體提問波多黎各要如何對付大谷翔平，貝爾川比出4根手指笑說：「知道這代表什麼嗎？故意四壞保送啊！」

波多黎各這屆經典賽被分在A組，比賽場地為波多黎各席然畢松球場，同組的對手有古巴、加拿大、巴拿馬和哥倫比亞，要在分組脫穎而出，才有機會與日本在美國球場打淘汰賽。

本屆經典賽貝爾川擔任波多黎各總管，紅雀隊傳奇捕手莫里納（Yadier Molina）則是總教練。35人初步名單中包含林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）、巴耶茲（Javier Baez）、史布林格（George Springer）和亞瑞納多（Nolan Arenado）等球星。