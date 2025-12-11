快訊

中央社／ 台北11日電
中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢。聯合報系資料照
中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢。聯合報系資料照

中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢、有強烈意願，也提到過去在日職時沒機會對上大谷翔平，希望經典賽場對決，有開始模擬對決的感覺。

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」今天舉行特映會，12強賽台灣隊班底投手張奕也出席，他接受媒體訪問時提到，有接到總教練曾豪駒的電話，詢問2026年世界棒球經典賽（WBC）的參賽意願。

中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢、有強烈意願。圖為球員左起朱育賢、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕11日出席特映會。中央社
張奕表示：「前一次經典賽因為肩傷沒辦法參加，此次個人有強烈的意願想要參與、義不容辭。」

張奕表示：「前一次經典賽因為肩傷沒辦法參加，此次個人有強烈的意願想要參與、義不容辭。」

張奕表示，目前季後持續正常的訓練，維持身體狀態和體態，明年的經典賽3月開打，時間上會比一般開季時間來得早，進度會比平常提早一點、要好好準備。

被問起經典賽的日本隊陣容更升級，張奕表示，對個人來說覺得非常興奮，也是非常大的挑戰，相信對每名球員來說，都會是很好的經驗。特別提到，如果對上日本隊，就有機會對決大谷翔平，還有其他很多實力很好的球員。

張奕表示，大谷翔平還在日職打球時，自己尚是育成球員，所以沒有機會對決、比較可惜，有機會希望在經典賽可以對決，也有模擬與大谷翔平對決的感覺、好好研究大谷翔平每場比賽的揮棒。

經典賽 WBC中華隊

相關新聞

經典賽／43人名單都有意願參賽 蔡其昌：做好萬全準備提高勝率

中華職棒會長蔡其昌，今天出席世界12強棒球賽中華隊奪冠紀錄片「冠軍之路」試映會，面對明年3月世界棒球經典賽更大挑戰，他表...

經典賽／如何對付日本大谷翔平？ 波多黎各貝爾川比4根手指

波多黎各曾經在2013年世界棒球經典賽4強賽，以3：1擊敗日本隊。大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltran）當時是波多黎各球員，這屆他擔任波多黎各隊總管，當被問到如何對付大谷翔平時，貝爾

經典賽／張奕獲徵詢有強烈意願 期待能對決大谷翔平

中職富邦悍將投手張奕出席世界12強棒球賽紀錄片特映會，證實有收到明年WBC徵詢、有強烈意願，也提到過去在日職時沒機會對上...

經典賽／鄧愷威職涯關鍵期 明白WBC重要性尚需多方評估

美職舊金山巨人隊27歲投手鄧愷威收到明年WBC意願徵詢，鄧愷威所屬經紀公司回覆，鄧愷威明白WBC重要性，明年球季是職涯關...

經典賽／徐若熙有高度意願拚中華隊 曾豪駒讚台灣最頂尖投手

根據日媒「報知體育」報導，世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒今天受訪時表示，台灣新生代強投徐若熙具備高度意願代表台灣參賽，...

經典賽／巨人記者曝鄧愷威「很想」效力中華隊 與球團討論中

世界棒球經典賽明年3月開打，各國都在積極邀請大聯盟球員加入。根據大聯盟巨人隊記者桑托斯（Justice delos Santos）報導，台灣右投鄧愷威非常有意願出戰經典賽，但還在和巨人球團討論。

