經典賽／鄧愷威職涯關鍵期 明白WBC重要性尚需多方評估
美職舊金山巨人隊27歲投手鄧愷威收到明年WBC意願徵詢，鄧愷威所屬經紀公司回覆，鄧愷威明白WBC重要性，明年球季是職涯關鍵時刻，相關參賽安排仍需多方評估做出合適決定。
關於美媒報導鄧愷威參與2026年世界棒球經典賽（WBC）意願，所屬經紀公司啟程國際運動行銷今天表示，「感謝大家對愷威的關心，愷威目前正全心在美國投入訓練，持續調整並精進自我。愷威非常清楚WBC的重要性與其代表的意義，也十分感謝外界的期待。」
同時也提到，「由於明年賽季對鄧愷威而言，也是職涯中相當關鍵的時刻，相關參賽安排仍需在多方評估後，才能做出最適合的決定。若有進一步消息，我們會於第一時間與大家分享，謝謝大家的關心。」
鄧愷威去年賽季首度登上美職大聯盟，今年在台灣時間8月9日中繼登板拿下大聯盟生涯首勝，9月2日則拿下大聯盟生涯首場先發勝，成為自2018年陳偉殷以來首人。本季大聯盟總計8場出賽（7場先發），戰績2勝4敗，投出39次三振、防禦率6.37，生涯三振數累積達46次。
