經典賽／徐若熙有高度意願拚中華隊 曾豪駒讚台灣最頂尖投手

根據日媒「報知體育」報導，世界棒球經典賽中華隊總教練曾豪駒今天受訪時表示，台灣新生代強投徐若熙具備高度意願代表中華隊參賽，並稱讚他是台灣最頂尖投手。

由美國職棒大聯盟主辦的世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，中華隊總教練曾豪駒今天出席冬季會議接受媒體採訪時表示，非常期望新生代強投徐若熙加入中華隊，「他是台灣最頂尖的投手，如果可以代表國家隊征戰的話，絕對能幫助我們提升整體戰力。」

現年25歲、效力於中職味全龍的徐若熙，今年季後行使旅外自由球員（FA）權利，高機率將轉戰日職福岡軟銀鷹。而曾豪駒提到，目前官方尚未公布加盟消息，只要等到消息一出來，就會正式向徐若熙的所屬球團針對打經典賽一事溝通，曾豪駒更補充在私下談話中，徐若熙有高度參賽意願。

另外，根據美媒報導，本季曾圓夢登上大聯盟舞台的鄧愷威，同樣有高度意願征戰經典賽、期盼連兩屆都能穿上中華隊戰袍，不過目前仍持續與所屬舊金山巨人球團溝通。

過去中華隊曾在2013年打進經典賽8強，當時掀起一股熱潮，而這次經典賽中華隊頂著去年世界棒球12強稱王光環，曾豪駒認為，關鍵在於所有人必須團結一致，更有默契地朝著同一個目標前進，「這點非常重要。」