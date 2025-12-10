聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／巨人記者曝鄧愷威「很想」效力中華隊 與球團討論中
世界棒球經典賽明年3月開打，各國都在積極邀請大聯盟球員加入。根據大聯盟巨人隊記者桑托斯（Justice delos Santos）報導，台灣右投鄧愷威非常有意願出戰經典賽，但還在和巨人球團討論。
鄧愷威2023年代表中華隊出征經典賽，對陣巴拿馬隊只投7球就造成滿壘危機，帳面上0.0局失掉3分。由於巨人球團當時有限制，那場成為鄧愷威經典賽唯一登板紀錄。
鄧愷威回到美職後持續在小聯盟磨練，2024年登上大聯盟但表現不佳，出賽4場，防禦率9.82，季後遭巨人指定讓渡（DFA）。鄧愷威後來與巨人簽小聯盟合約，休賽季調整得宜，小聯盟成績也非常出色。
2025年8月1日鄧愷威獲得重返大聯盟機會，出賽8場，29.2局39次三振，防禦率6.37、每局被上壘率1.55。雖控球能力和帳面成績仍不理想，但多次展現出橫掃球的威力。
鄧愷威的能力相比2023年已大幅提升，根據巨人隊記者桑托斯報導，鄧愷威有強烈興趣為中華隊在經典賽投球，但是仍然在和巨人球團討論中。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言