經典賽／「台日大戰」門票抽起來！ 海外抽選延至12日開始

2026年世界棒球經典賽明年3月5日開打，中華隊分組賽將在日本東京巨蛋進行，原定於12月10日啟動的「海外抽選」延後至12日，這是台灣球迷以原價購買熱門場次門票的機會。

本屆經典賽東京巨蛋場次門票分套票、單場票，除日本當地抽選與販售外，還開放海外球迷透過官方授權平台參加門票抽選。若抽選未中，明年1月15日還有「一般售票」。由於日本指標球星大谷翔平已確定參賽，因此「台日大戰」的門票競爭將非常激烈。