聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／「台日大戰」門票抽起來！ 海外抽選延至12日開始
2026年世界棒球經典賽明年3月5日開打，中華隊分組賽將在日本東京巨蛋進行，原定於12月10日啟動的「海外抽選」延後至12日，這是台灣球迷以原價購買熱門場次門票的機會。
本屆經典賽東京巨蛋場次門票分套票、單場票，除日本當地抽選與販售外，還開放海外球迷透過官方授權平台參加門票抽選。若抽選未中，明年1月15日還有「一般售票」。由於日本指標球星大谷翔平已確定參賽，因此「台日大戰」的門票競爭將非常激烈。
海外抽選：2025/12/12（五）18:00～12/15（一）5:00
海外抽選結果通知：2025/12/17（三）11:00
售票網站：eplus.tickets
付款方式：信用卡付款
取票方式：Email發送電子票
限制：限海外球迷購買，一人最多4張門票
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言