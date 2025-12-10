快訊

經典賽／道奇鐵捕等4球星加入美國隊！ 洋基王牌弗里德婉拒

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊捕手史密斯加入經典賽美國隊。截圖自USA Baseball X
世界棒球經典賽明年3月開打，美國隊積極招兵買馬，今天再公布4大球星加入，包含費城人隊56轟重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）、道奇隊捕手史密斯（Will Smith）、金鶯隊游擊手韓德森（Gunnar Henderson）及釀酒人隊二壘手圖蘭（Brice Turang）。

史瓦柏今年轟出56發全壘打全大聯盟第2、132打點排名第1、OPS值高達0.928，今天同時宣布以5年1.5億美元續留費城人。

史密斯今年在例行賽出戰110場，累積17轟、61打點，打擊率0.296，OPS值0.901，連3年入選明星賽。世界大賽更是蹲滿7場，包含G3的18局大戰，還在G7延長11局上轟出致勝全壘打，幫助道奇完成二連霸。

現年24歲的韓德森鎮守金鶯游擊，去年單季37轟、OPS值0.893、美聯MVP票選第4。今年成績下滑，仍有17轟、OPS值0.787的不俗表現。

圖蘭去年奪下金手套獎，今年雖沒有獲獎，但打擊能力再進化，為釀酒人出賽156場，累積18轟、81打點，打擊率0.288、OPS值0.794。

不過也有球星婉拒參加經典賽，洋基隊王牌左投弗里德（Max Fried）確定不會參戰，美國隊目前野手陣容星光熠熠，但投手陣容補強需求仍相當大。

