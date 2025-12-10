快訊

經典賽／中華隊警戒！ 紅襪隊抗癌鬥士、守護者狀元加入澳洲隊

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽明年3月開打，與中華隊同組的澳洲迎來好消息，紅襪隊「抗癌鬥士」漢崔克斯（Liam Hendriks）、2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）和白襪隊內野手米德（Curtis Mead）都確定加入澳洲隊。

現年36歲的漢崔克斯在大聯盟打滾15年，曾3度入選明星賽，2023年他在個人社群宣告罹患非霍奇金氏淋巴瘤，暫時球場接受治療。之後抗癌成功重返球場，勵志的過程也讓他榮獲美聯東山再起獎。

漢崔克斯今年在紅襪出賽14場，13.2局投出12次三振，防禦率6.59，每局被上壘率1.39。

2024年MLB選秀狀元巴札納也確定加入澳洲隊，他曾代表澳洲打去年12強棒球賽，出賽5場19打數5安打、打擊率0.263、OPS值0.596，面對中華隊4打數1安打。

巴札納目前是大聯盟官網百大新秀第17名、守護者隊農場頭號大物，今年曾在新人聯盟、2A與3A出賽，3A出賽26場，累積4轟、14打點，打擊率0.225、OPS值0.858。

白襪隊內野手米德也確定加入澳洲隊，他上季出賽41場，打擊率0.240、OPS值0.584。

