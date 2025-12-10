聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／中華隊警戒！ 紅襪隊抗癌鬥士、守護者狀元加入澳洲隊
世界棒球經典賽明年3月開打，與中華隊同組的澳洲迎來好消息，紅襪隊「抗癌鬥士」漢崔克斯（Liam Hendriks）、2024年MLB選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）和白襪隊內野手米德（Curtis Mead）都確定加入澳洲隊。
現年36歲的漢崔克斯在大聯盟打滾15年，曾3度入選明星賽，2023年他在個人社群宣告罹患非霍奇金氏淋巴瘤，暫時球場接受治療。之後抗癌成功重返球場，勵志的過程也讓他榮獲美聯東山再起獎。
漢崔克斯今年在紅襪出賽14場，13.2局投出12次三振，防禦率6.59，每局被上壘率1.39。
2024年MLB選秀狀元巴札納也確定加入澳洲隊，他曾代表澳洲打去年12強棒球賽，出賽5場19打數5安打、打擊率0.263、OPS值0.596，面對中華隊4打數1安打。
巴札納目前是大聯盟官網百大新秀第17名、守護者隊農場頭號大物，今年曾在新人聯盟、2A與3A出賽，3A出賽26場，累積4轟、14打點，打擊率0.225、OPS值0.858。
白襪隊內野手米德也確定加入澳洲隊，他上季出賽41場，打擊率0.240、OPS值0.584。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言