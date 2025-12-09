經典賽／查普曼被列入英國初步名單 古巴記者：紅襪允許就參加

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
查普曼。 路透
據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）消息，紅襪隊37歲古巴火球男查普曼Aroldis Chapman）被列為2026年經典賽英國隊初步名單內。

查普曼最近幾年成績普通，但今年加入紅襪竟迎來生涯年，直球均速高達98.8英里。他主投61.1局狂飆85次三振，防禦率1.17、每局被上壘率0.701都創生涯新高。季後榮獲美聯年度最佳後援投手、美聯塞揚獎票選第7。

古巴記者羅梅洛指出，查普曼被列入2026年世界棒球經典賽英國隊初選名單。目前仍有一些文件與程序需要完成，但如果紅襪球團允許，他的計畫就是參加本屆經典賽。

據國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）報導，查普曼之所以能代表英國，是因為他具有牙買加血統，他的祖父當年從仍屬英國聯邦的牙買加移民到古巴。根據世界棒球經典賽國籍規則，這樣的家族連結讓可以代表英國隊出賽。

經典賽 查普曼 Aroldis Chapman 紅襪 MLB

