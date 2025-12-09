快訊

經典賽／普神宣布多明尼加45轟重砲參戰！教士雙星高機率打

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒隊45轟重砲卡米奈羅將加入WBC多明尼加隊。截圖自WBC X
世界棒球經典賽明年3月登場，除美國和日本球員名單受關注之外，多明尼加的陣容預計也會非常豪華，多明尼加總教練「普神」普荷斯（Albert Pujols）今天宣布，現年22歲的光芒隊45轟重砲卡米奈羅（Junior Caminero）確定代表多明尼加出戰。

卡米奈羅主要鎮守三壘，今年出賽154場，累積45轟、110打點，打擊率0.264、OPS值0.846，不只入選明星賽，也進入年度第二隊。

除了卡米奈羅外，效力教士隊的多明尼加球星馬恰多（Manny Machado）和塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也有望打經典賽。

教士總教練史丹曼（Craig Stammen）在冬季會議上提到，「最終還是由他們本人決定，以目前情況來看，我認為兩人都會為祖國效力。他們對替祖國打球感到非常興奮，對國家隊來說，他們是能帶來成功的關鍵人物。能在季後賽般高張力的比賽中出場，對他們而言也是很好的準備。」

史丹曼坦言球星打經典賽有好有壞，「他們離隊一段時間，可能讓我們在春訓想建立的團隊化學反應，沒辦法100%完美；但這也會變成其他球員展現領導力的好機會。」

