經典賽／外媒爆料朗希確定參賽 道奇教頭與總管都說「還沒」
佐佐木朗希今天傳出進入日本隊初選名單，有媒體解讀為他確定將征戰世界棒球經典賽，但隨後道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）、總經理戈梅斯（Brandon Gomes）都對此澄清，山本由伸、佐佐木朗希是否參賽都還是未知數。
古巴記者羅梅洛（Francys Romero）透過X留言指出，「佐佐木朗希在日本隊初選名單，據消息來源透露，這位24歲投手進入最後名單應無問題。」
羅伯茲今天在冬季會議上接受媒體聯訪，被問到山本、佐佐木是否將參加經典賽，他回應：「目前還沒有明確答案，我們知道這對選手本人以及日本來說都是令人期待的事，但我們還需要進一步討論，如果他們最終決定要打，也還需要討論投球限制。」羅伯茲強調，自己也希望能給他們參賽機會，但不得不考慮選手剛度過漫長賽季。
戈梅斯的答案也是一樣，他表示，目前球團事務繁多，還沒討論到經典賽的事，之後會再與選手本人討論後再做出決定。
至於已經確定參賽的大谷翔平將以何種模式助拳日本，依然沒有進度，羅伯茲說：「老實說，我不希望他投球，但現在也還不確定。」他表示，大谷最清楚自己的身體狀況，「我猜他會專注打擊，但目前還沒有答案，因為我也還沒跟他正式討論過。」
