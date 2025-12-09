快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／外媒爆料朗希確定參賽 道奇教頭與總管都說「還沒」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希(左)、羅伯茲(右)。 美聯社
佐佐木朗希(左)、羅伯茲(右)。 美聯社

佐佐木朗希今天傳出進入日本隊初選名單，有媒體解讀為他確定將征戰世界棒球經典賽，但隨後道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）、總經理戈梅斯（Brandon Gomes）都對此澄清，山本由伸、佐佐木朗希是否參賽都還是未知數。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）透過X留言指出，「佐佐木朗希在日本隊初選名單，據消息來源透露，這位24歲投手進入最後名單應無問題。」

羅伯茲今天在冬季會議上接受媒體聯訪，被問到山本、佐佐木是否將參加經典賽，他回應：「目前還沒有明確答案，我們知道這對選手本人以及日本來說都是令人期待的事，但我們還需要進一步討論，如果他們最終決定要打，也還需要討論投球限制。」羅伯茲強調，自己也希望能給他們參賽機會，但不得不考慮選手剛度過漫長賽季。

戈梅斯的答案也是一樣，他表示，目前球團事務繁多，還沒討論到經典賽的事，之後會再與選手本人討論後再做出決定。

至於已經確定參賽的大谷翔平將以何種模式助拳日本，依然沒有進度，羅伯茲說：「老實說，我不希望他投球，但現在也還不確定。」他表示，大谷最清楚自己的身體狀況，「我猜他會專注打擊，但目前還沒有答案，因為我也還沒跟他正式討論過。」

經典賽 佐佐木朗希 道奇

延伸閱讀

經典賽／大谷只能打DH！ 道奇教頭透露日籍三星出賽規劃

MLB／克蕭緊抱山本由伸 道奇攝影師拍出「史上最棒的擁抱」

MLB／許願山本、大谷明年相爭塞揚 道奇教頭：我不會偏心

MLB／看好大谷翔平爭塞揚獎 羅伯茲點名山本由伸、史奈爾也有機會

相關新聞

經典賽／外媒爆料朗希確定參賽 道奇教頭與總管都說「還沒」

佐佐木朗希今天傳出進入日本隊初選名單，有媒體解讀為他確定將征戰世界棒球經典賽，但隨後道奇隊總教練羅伯茲（Dave Rob...

經典賽／傳奇球星排日本投手夢幻陣容！大谷、山本入列 預計4人輪流關門

曾在2006、2009年兩度參加經典賽的日本傳奇球星小笠原道大，近期受訪時排出他心目中的2026WBC日本國家武士隊投手名單，除道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希皆入列外，小笠原更認為不需要安排

經典賽／張育成期待與大谷同場較勁 開玩笑稱要檢查球棒

中職富邦悍將重砲張育成今天正式表態將投入世界棒球經典賽台灣隊集訓，有機會與日本名將大谷翔平同場較勁，張育成笑稱要檢查大谷...

影／傷勢復原趕上經典賽沒問題！ 張育成：最想對決山本由伸

富邦悍將球星張育本季出現手肘傷情，季後完全停機一個月，目前已經恢復訓練一個多月，他帶來好消息，「不管是重量訓練、技術訓練...

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

張育成本季出現手肘傷情，季後完全停機一個月，目前已經恢復訓練一個多月，他帶來好消息，「不管是重量訓練、技術訓練，右肘完全...

經典賽／大谷只能打DH！ 道奇教頭透露日籍三星出賽規劃

世界棒球經典賽明年3月登場，目前道奇隊日本球員只有大谷翔平確定會參戰。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）上節目時，說明日本球員出戰經典賽的可能性，如果山本由伸要參戰，預計8強才會與日本隊會合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。