快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

經典賽／傳奇球星排日本投手夢幻陣容！大谷、山本入列 預計4人輪流關門

聯合新聞網／ 綜合報導
小笠原道大將道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希皆排入經典賽投手名單。 美聯社
小笠原道大將道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希皆排入經典賽投手名單。 美聯社

曾在2006、2009年兩度參加經典賽的日本傳奇球星小笠原道大，近期受訪時排出他心目中的2026WBC日本國家武士隊投手名單，除道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希皆入列外，小笠原更認為不需要安排固定終結者。

小笠原所選的投手名單共16人：

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希（道奇）、今永昇太（小熊）、千賀滉大（大都會）、松井裕樹（教士）、杉山一樹（軟銀）、伊藤大海（火腿）、宮城大彌（歐力士）、今井達也、隅田知一郎、平良海馬（皆為西武）、村上頌樹、才木浩人（皆為阪神）、東克樹（DeNA）、森浦大輔（廣島）

小笠原排出的先發輪值包含山本由伸、今永昇太、千賀滉大、宮城大彌，以及大谷，這建立在大谷能以「二刀流」出戰。考量經典賽有投手用球數限制，因此小笠原認為由伊藤大海、才木浩人、村上頌樹、東克樹和隅田知一郎擔任第二先發的角色，負責將局數銜接至牛棚。

終結者方面小笠原認為，由佐佐木朗希、杉山一樹、平良海馬與今井達也四人在比賽後段輪番上陣，不指定由誰負責關門。小笠原提到，挑選投手的原則是無論直球變化球都要具有球威，並擁有在大場面登板的心理素質。

小笠原道大曾兩度參加經典賽。 美聯社
小笠原道大曾兩度參加經典賽。 美聯社

經典賽 日本隊 小笠原道大 大谷翔平 佐佐木朗希

相關新聞

經典賽／傳奇球星排日本投手夢幻陣容！大谷、山本入列 預計4人輪流關門

曾在2006、2009年兩度參加經典賽的日本傳奇球星小笠原道大，近期受訪時排出他心目中的2026WBC日本國家武士隊投手名單，除道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希皆入列外，小笠原更認為不需要安排

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

張育成本季出現手肘傷情，季後完全停機一個月，目前已經恢復訓練一個多月，他帶來好消息，「不管是重量訓練、技術訓練，右肘完全...

經典賽／張育成期待與大谷同場較勁 開玩笑稱要檢查球棒

中職富邦悍將重砲張育成今天正式表態將投入世界棒球經典賽台灣隊集訓，有機會與日本名將大谷翔平同場較勁，張育成笑稱要檢查大谷...

影／傷勢復原趕上經典賽沒問題！ 張育成：最想對決山本由伸

富邦悍將球星張育本季出現手肘傷情，季後完全停機一個月，目前已經恢復訓練一個多月，他帶來好消息，「不管是重量訓練、技術訓練...

經典賽／大谷只能打DH！ 道奇教頭透露日籍三星出賽規劃

世界棒球經典賽明年3月登場，目前道奇隊日本球員只有大谷翔平確定會參戰。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）上節目時，說明日本球員出戰經典賽的可能性，如果山本由伸要參戰，預計8強才會與日本隊會合

經典賽／金慧成已向道奇徵求參戰等回覆 想從第一階段集訓就加入

道奇隊韓籍內野手金慧成表態有意願參戰明年世界棒球經典賽，已向道奇提出詢問，「如果球隊同意，我也有入選的話，我一定會參賽。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。