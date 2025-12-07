經典賽／傳奇球星排日本投手夢幻陣容！大谷、山本入列 預計4人輪流關門

曾在2006、2009年兩度參加經典賽的日本傳奇球星小笠原道大，近期受訪時排出他心目中的2026WBC日本國家武士隊投手名單，除道奇三本柱大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希皆入列外，小笠原更認為不需要安排固定終結者。

小笠原所選的投手名單共16人：

大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希（道奇）、今永昇太（小熊）、千賀滉大（大都會）、松井裕樹（教士）、杉山一樹（軟銀）、伊藤大海（火腿）、宮城大彌（歐力士）、今井達也、隅田知一郎、平良海馬（皆為西武）、村上頌樹、才木浩人（皆為阪神）、東克樹（DeNA）、森浦大輔（廣島）

小笠原排出的先發輪值包含山本由伸、今永昇太、千賀滉大、宮城大彌，以及大谷，這建立在大谷能以「二刀流」出戰。考量經典賽有投手用球數限制，因此小笠原認為由伊藤大海、才木浩人、村上頌樹、東克樹和隅田知一郎擔任第二先發的角色，負責將局數銜接至牛棚。

終結者方面小笠原認為，由佐佐木朗希、杉山一樹、平良海馬與今井達也四人在比賽後段輪番上陣，不指定由誰負責關門。小笠原提到，挑選投手的原則是無論直球變化球都要具有球威，並擁有在大場面登板的心理素質。

小笠原道大曾兩度參加經典賽。 美聯社