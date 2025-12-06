經典賽／張育成期待與大谷同場較勁 開玩笑稱要檢查球棒

中職富邦悍將重砲張育成今天正式表態將投入世界棒球經典賽台灣隊集訓，有機會與日本名將大谷翔平同場較勁，張育成笑稱要檢查大谷翔平的球棒是不是鋁棒，「很怕他犯規。」

克服右手肘不適問題，悍將重砲「國防部長」張育成今天出席活動接受媒體聯訪時正式表態，將投身世界棒球經典賽（WBC）的台灣代表隊訓練。他表示，從一開始就帶著強烈心態想要打經典賽，因此休賽季選擇保守治療，而非開刀解決，並自評目前手肘很健康，能以100%狀態比賽、沒有負擔。

台灣在經典賽的分組賽與強敵日本同組，屆時有機會與美國職業棒球大聯盟（MLB）「二刀流」名將大谷翔平同場較勁，不過大谷翔平極有可能只以「打者翔平」身分亮相。

張育成對此開玩笑說，想改以投手角色登板；隨即提到只能在旁邊看大谷翔平打，「希望我們投手群認真對付他，讓他不要有很好成績，對其他人打好就好。」

張育成表示，自己對於解決大谷翔平也沒有什麼明確策略，更笑著說，應該要檢查大谷翔平的球棒是不是鋁棒，「在這麼高的殿堂打球，球都打這麼遠，碰到棒子聲音還這麼大聲，很怕他犯規。」

另外，張育成提到，想與洛杉磯道奇強投、世界大賽最有價值球員（MVP）得主山本由伸對決，「因為他是道奇世界大賽奪冠的最大功臣，想要看他有什麼球路，彼此互相切磋、交流。」