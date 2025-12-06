經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

快訊

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
張育成帶來傷勢恢復的好消息。記者陳正興／攝影
張育成帶來傷勢恢復的好消息。記者陳正興／攝影

張育成本季出現手肘傷情，季後完全停機一個月，目前已經恢復訓練一個多月，他帶來好消息，「不管是重量訓練、技術訓練，右肘完全都沒有感到不適，應該也滿順利準備明年WBC。」

張育成本季僅出賽65場就以14轟成為悍將隊內全壘打王，打擊實力無庸置疑，但健康成為最大考驗，今年他因骨刺問題打打停停，球季也因此提前畫下句點，最終決定未開刀、採取保守治療，季後觀望恢復狀況也看到正面訊息。

張育成坦言，與醫院對於開刀、不開刀討論很久，自己一直都想打經典賽，「就是想打，所以才沒有開刀、就保守治療，畢竟開刀可能就會錯過明年WBC，自己也知道自己身體狀況，手肘也都沒事、很健康，可以100%去比賽。」

談到屆時想面對的對手，張育成第一個想到山本由伸，「畢竟是世界大賽最大功臣。」至於預計不會投球出賽的大谷，張育成笑說那就在旁邊看他打，「投手認真對付他，希望大谷不要有一個太好的成績，對其他隊打好就好。」

中華隊備戰明年經典賽，多數旅外選手都已表態有意願，張育成也說這是很好的機會、很棒的舞台，「打得好、投得好，有機會被其他球隊簽約，對選手來說是很棒的舞台。」

經典賽 WBC中華隊 張育成 山本由伸

