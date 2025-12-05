經典賽／大谷只能打DH！ 道奇教頭透露日籍三星出賽規劃

世界棒球經典賽明年3月登場，目前道奇隊日本球員只有大谷翔平確定會參戰。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）上節目時，說明日本球員出戰經典賽的可能性，如果山本由伸要參戰，預計8強才會與日本隊會合。

外界關心參加經典賽是否會影響到大谷的調整進度，羅伯茲表示，「如果只是以指定打擊出賽，那完全沒問題。翔平在代表日本隊期間，會在牛棚進行投球調整。能做的大概就這些，應該不會在實戰投球。」

羅伯茲進一步解釋，「實戰投球會在道奇春訓進行，WBC期間他會以打擊為主，同時在牛棚進行練投。投手部分會等WBC結束後，再回道奇與打者對戰，透過比賽慢慢做好準備。」

至於山本由伸是否會參戰，羅伯茲表示就算山本參戰，也是日本前往美國打淘汰賽的時候，「對由伸來說，要在WBC前調整到最佳狀態應該很不容易。這2年他投非常多局數，如果無法給他足夠休息時間，會變得更難。若日本打進美國進行的8強，他可能投1到2場，但現在還很難說。」

羅伯茲也談到佐佐木朗希出戰經典賽的可能性，「如果朗希在經典賽登板，我會很驚訝。朗希才剛傷癒復出，想在那麼早的時間點就調整到先發投手狀態，會很困難。」