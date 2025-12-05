經典賽／金慧成已向道奇徵求參戰等回覆 想從第一階段集訓就加入

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊韓籍內野手金慧成表態有意願參戰明年世界棒球經典賽，已向道奇提出詢問。 美聯社
道奇隊韓籍內野手金慧成表態有意願參戰明年世界棒球經典賽，已向道奇提出詢問，「如果球隊同意，我也有入選的話，我一定會參賽。」他也表示，個人意向是從1月塞班島第一階段集訓就加入球隊，但同樣都需等待球隊意見。

南韓預賽分在東京巨蛋進行的C組，將與中華隊、日本、澳洲、捷克相爭晉級門票，包括金慧成、李政厚以及目前在自由市場上的金河成，3位旅美野手參賽動向也倍受南韓國內關注。

金慧成昨天出席頒獎典禮時談到參賽意願，他表示，「每個球員都夢想能代表國家參賽，我也不例外，已經向道奇提出請求，現在就是等待回覆。」他也透露，「政厚是國家隊核心成員，所以他是無條件肯定要參加的，河成哥現在是FA的重要時期，所以我沒有特別問他。」

此外，過去培證英雄隊友宋成文季後透過入札制度挑戰大聯盟，談到是否希望與他同隊打拚，金慧成回應：「如果有南韓選手和我一起並肩作戰，當然很好。」他也透露，球季尾聲時，有球探向他打聽宋成文，「我說他是一位出色的選手，成文哥也知道我有替他說好話。」

