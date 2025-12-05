經典賽／道奇傳奇OB岡耶盼日籍三星都參戰 「WBC值得冒險」

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

道奇隊一心盼望勸阻日籍三星在明年世界棒球經典賽投球，曾為道奇效力8年、2003年以終結者身分奪得塞揚的岡耶（Eric Gagne）道出個人期待，他希望3人都能披上日本隊戰袍，「那對球迷來說一定會很有趣！」他也認為這是推動棒球運動發展所必須的。

岡耶在經典賽擔任過選手及教練，特別的是，他的教練資歷早於選手，他在2006年經典賽因傷錯過在巔峰時期代表加拿大的機會，接下來在2016年經典賽資格賽擔任法國隊總教練，分組1勝2敗、並未取得晉級門票，接著於2017年正賽以選手身分披上加拿大隊戰袍，他說：「那是我棒球生涯最美好的經驗，能代表自己的國家站上世界上最大的舞台，那是獨一無二的經歷。」

岡耶接受紐約郵報專訪，直言希望大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希都能參戰經典賽，「這對棒球迷來說會很有趣，也是推動棒球發展必須的，你會想看到世界上最好的選手穿上各自國家球衣相互對抗。」

山本由伸在今年承擔極大工作量，大谷翔平因手肘動刀在季中剛恢復投球，佐佐木朗希則是曾經歷肩膀傷情，道奇因此對於放行3人在經典賽投球態度並不樂意，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也曾公開表態，以個人立場是希望3人都不要出賽，專心備戰新球季就好。

岡耶對此表示，「當然有風險，踏上球場的每一刻都存在風險，但我認為經典賽的價值遠大於風險。」

經典賽 WBC中華隊

