經典賽／12強賽英雄再披國家隊戰袍？林昱珉有強烈意願仍有但書
中華隊備戰明年3月世界棒球經典賽，22歲旅美左投林昱珉是否再進國家隊仍待觀察，他說：「已經接獲教練團徵詢，有強烈意願參賽。」
林昱珉前年打過杭州亞運、亞洲棒球錦標賽，去年更是世界12強棒球賽奪冠功臣；他表示，經典賽等同奧運，自己很有意願效力國家隊，不過還有3個月的時間，除了必須依照身體狀況調整，也要和球團溝通才行。
林昱珉已在響尾蛇隊小聯盟4個球季，今年在3A擔任先發投手，出賽23場投出5勝7敗、防禦率6.64，合計101.2局投出85次三振。
談到本季最大挑戰，他表示，所屬聯盟是者打者聯盟，受到電子好球帶的影響，好球帶較小，自己必須再提升直球和控球，更勇敢搶到兩好球，而非球數落後。
林昱珉表示，季中有段時間碰到低潮，曾向隊上資深球員、大聯盟下來的選手請教，問問他們的想法，「一局掉4、5分就失去優質先發的機會，失控後想恢復平穩表現，如何調整心態很重要。」
