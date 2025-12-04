經典賽／海盜雙星收徵詢 鄭宗哲、陳柏毓都想披中華隊戰袍
世界棒球經典賽將在明年3月開打，在美職海盜隊效力的鄭宗哲、陳柏毓都已經收到參戰邀約，兩人也有高度意願參戰，希望能為中華隊效力。
鄭宗哲在2023年經典賽打擊表現不錯，明年經典賽也是內野重要戰力，他表示：「我應該會打。開始時間跟春訓差不多，就好好準備，希望屆時能夠把球打好。」
陳柏毓今年初曾為中華隊在資格賽打下經典賽門票，同樣也收到參加中華隊的詢問，「個人意願很高，就看聯盟跟球團的溝通，能跟大家一起打球的感覺很幸福，這次就等候通知。」
展望明年球季，今年曾升上大聯盟的鄭宗哲表示，希望能在大聯盟的時間待得更久，「不要著急，保持健康，不管在哪裡都是我的大聯盟。」
陳柏毓每年的目標都是一樣，希望將狀況維持到最好，掌握住升上大聯盟的機會，「這一路是辛苦，但告訴自己不要後悔，要盡全力。」
