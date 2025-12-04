經典賽／美國隊再添1球星！ 小熊左投柏伊德自行宣布參戰

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
小熊隊先發左投柏伊德。 路透
第6屆世界棒球經典賽明年3月開打，美國隊再添1名好手，小熊隊先發左投柏伊德（Matthew Boyd）自行宣布參戰，增添先發輪值深度。

現年34歲的柏伊德在節目上親口公布這項消息，他透露幾周前美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）打電話邀請他時，當下就知道這是他想做的事，「有機會代表自己的國家，真的非常特別。我很感謝這項運動，它給我太多機會。」

柏伊德今年生涯首度入選明星賽，例行賽吃下179.2局，14勝8敗、防禦率3.21、每局被上壘率1.09。他是小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）後，第2位確定加入美國隊的小熊球員。

美國隊上屆在冠軍戰不敵日本，本屆將組成「復仇者聯盟」。目前確定加入的球員有洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、海盜隊新科塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）、水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）、皇家隊明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇隊台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯和柏伊德。

經典賽 小熊 MLB

