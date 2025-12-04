經典賽／美國隊再添1球星！ 小熊左投柏伊德自行宣布參戰
第6屆世界棒球經典賽明年3月開打，美國隊再添1名好手，小熊隊先發左投柏伊德（Matthew Boyd）自行宣布參戰，增添先發輪值深度。
現年34歲的柏伊德在節目上親口公布這項消息，他透露幾周前美國總教練德羅薩（Mark DeRosa）打電話邀請他時，當下就知道這是他想做的事，「有機會代表自己的國家，真的非常特別。我很感謝這項運動，它給我太多機會。」
柏伊德今年生涯首度入選明星賽，例行賽吃下179.2局，14勝8敗、防禦率3.21、每局被上壘率1.09。他是小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）後，第2位確定加入美國隊的小熊球員。
美國隊上屆在冠軍戰不敵日本，本屆將組成「復仇者聯盟」。目前確定加入的球員有洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）、海盜隊新科塞揚獎得主史肯斯（Paul Skenes）、水手隊60轟捕手羅利（Cal Raleigh）、皇家隊明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、響尾蛇隊台美混血外野手卡洛爾（Corbin Carroll）、阿姆斯壯和柏伊德。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言