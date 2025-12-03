快訊

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員:國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

經典賽／道奇含大谷共9人有望參賽 美媒:對球團沒任何好處

聯合新聞網／ 綜合報導
日籍球星大谷翔平（左）與山本由伸（右） 美聯社
日籍球星大谷翔平（左）與山本由伸（右） 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平確定參戰明年經典賽，包含他在內道奇有九名球員有機會參賽，美媒《Dodger Blue》指出，春訓時若出現主力選手「大量離隊」，將對道奇影響巨大，更直言：「選手參加WBC對球團沒有任何好處。」

道奇隊陣中除大谷外，還有日籍強投山本由伸、佐佐木朗希，可能效力美國隊的貝茲（Mookie Betts）和捕手史密斯（Will Smith）。來自多明尼加的赫南德茲（Teoscar Hernandez）、加拿大弗里曼（Freddie Freeman）、南韓金慧成以及可能為古巴或墨西哥出戰的帕赫斯（Andy Pages），一共9人可能參加經典賽。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，自己支持選手參賽，也理解經典賽對球員的重要性，不過他仍提出擔憂：「在經典賽投球會對大谷的手臂造成很大的負擔。」今年例行賽加季後賽投超過200局的山本由伸也值得關注，經歷辛勞球季後再提前開機，恐增加受傷風險。

《Dodger Blue》指出，參加經典賽對所有道奇球員都是負擔，但WBC對日本選手來說意義重大，最終球團將如何與球員取得平衡值得關注。

經典賽

