經典賽／古林睿煬收參戰邀約很保守 想起前面退賽經驗
效力日職火腿隊的台灣投手古林睿煬已經收到明年經典賽參戰邀約，但對於是否參與說得保守，因為近期兩次國際大賽都因傷無法參加，這次他僅說：「到時候就知道。」
古林睿煬返台參加Nike青棒訓練營傳承經驗，被問到是否有收到明年世界棒球經典賽的參戰邀請，他肯定回答「有」，但是否會參加則說：「我還是不要講太多，每次講太多然後都退賽，這次平常心就好，我也是會緊張的。」
2023年季前的經典賽由林岳平帶隊，然而古林睿煬因2022年8月的肩膀傷勢無緣入選，去年世界12強棒球賽則是因為台灣大賽時受傷，退出中華隊行列。
展望明年球季，古林睿煬也期待自己能夠保持健康，今年球季因為側腹受傷休息了近3個月，「對我來說是很大損失，沒有能夠透過比賽獲得更多資訊，滿可惜的。但也不是壞事，第一年這個傷剛好讓我有時間停下來，確認自己要做什麼，去融入這個文化。」
