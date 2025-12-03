經典賽／國訓中心發球機下周完成第一階段 可模擬投手大谷球路

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
我國自行研發、設置於國訓中心棒球場的投手發球機預計下周可以完成第一階段，將能模擬包含大谷翔平在內的任何投手球路。 路透
運動部政務次長黃啟煌今天在立法院教育及文化委員會接受立委質詢，對於民進黨立委林宜瑾關心明年世界棒球經典賽補助中華隊情蒐與訓練狀況，黃啟煌透露，由我國自行研發、設置於國訓中心棒球場的投手發球機預計下周可以完成第一階段，將能模擬任何投手球路。

黃啟煌指出，運動部這次規劃補助經典賽中華隊1600萬元用於情蒐費用，除了情蒐外，中華職棒聯盟會長蔡其昌、中華隊總教練曾豪駒已在8月時前往國訓中心進行訓練場地勘查，「國訓中心棒球場除了場地好外，也有一個很好的情蒐系統在那邊，包括牛棚可以調整投手出手角度。執行長本身是投手教練，他特別指導我們在科技上面，跟我們講說要有多少支攝影機，可以看到放手點，可以調整投手動作，可以去設計球路，我們同一個時間，下周我們發球機，台灣研發的發球機，可以完成第一階段，可以模擬任何一個投手球路。」

對於林宜瑾提出，發球機是否可以模擬大谷翔平等投手的出手角度與速度等，黃啟煌則說：「目前我們馬上要做的，自己開發，雖然還沒有人的形象，但發球出來結果已經一樣，明年後半年可以把投手影像跟發球機的出手角度嫁接在一起，只要我們得到數據資歷，就可以模擬他的角度與速度。」

