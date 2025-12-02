經典賽／日本名將排夢幻先發打線 派今永對中華、山本對南韓

世界棒球經典賽明年3月登場，日本名將和田一浩最近在節目上預測日本隊陣容，認為應該派「台灣殺手」今永昇太對付中華隊。

和田一浩提出的先發打線是第一棒大谷翔平（指定打擊）、第2棒左外野近藤健介、第3棒右外野鈴木誠也、第4棒中外野佐藤輝明、第5棒三壘手村上宗隆、第6棒一壘手清宮幸太郎、第7棒二壘手小園海斗、第8棒游擊手泉口友汰、第9棒捕手坂本誠志郎。

和田一浩說明大谷打第一棒的原因，「讓最強打者有更多打擊機會，總之就是要增加大谷打席，給對手添加壓力。」近藤擺第二棒則是考量他是現役日本打者中，擊球技術最好的一位。

日本與中華隊、南韓、澳洲和捷克同屬C組，和田一浩認為首戰對上中華隊要派穩定的今永昇太先發；南韓是最難纏的對手，應該押上山本由伸，「如果要投到第五局仍0失分，我覺得山本成功率最高，他不會大量失分。」

今永昇太曾在2017年亞冠賽對中華隊主投6局狂飆12K，2019年12強賽則是3局0失分，被台灣媒體與球迷譽為台灣殺手。