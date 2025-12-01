快訊

經典賽／好想和大谷同隊！樂天投手藤平尚真：先要簽名再說

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
藤平尚真。藤平尚真IG
藤平尚真。藤平尚真IG

大谷翔平確定將為日本隊出戰明年世界棒球經典賽，不僅球迷期待，選手也期望可以獲得和他一起打球的機會，樂天金鷲隊投手藤平尚真就說如果可以入選，「我想要大谷的簽名！」

藤平尚真在去年世界12強棒球賽、今年日韓交流賽都入選日本隊，被看好也有望進入明年經典賽名單，今天他在完成新球季年薪交涉後受訪，也聊到對於經典賽的期待，藤平表示，如果可以入選的話，自己有個小小的請求。

「如果有機會和大谷說到話的話，我希望拜託他幫我簽名，我想放在家裡展示，如果可以拿到，就可以炫耀一輩子了。」藤平表示，自己也很想和大谷交流棒球的話題，但在那之前，最重要的還是先要到簽名。

大谷日前於個人社群上正式公布，將在明年再戰經典賽，率隊挑戰二連霸，讓日本武士監督井端弘和終於放下心中大石，也盼透過他的影響力吸引更多好手加入，組成最強日本隊。中華隊與日本隊預賽分在同組，將在3月6日過招，這也將是大谷在成棒階級國際賽首度碰頭中華隊。

經典賽 WBC中華隊

