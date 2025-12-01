快訊

經典賽／大谷翔平造成球迷瘋狂搶票 預賽最高已喊到55萬日圓

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平同意出征明年經典賽，引爆搶票熱潮。 美聯社
道奇隊巨星大谷翔平最近宣布參加明年世界棒球經典賽，消息一出造成球迷瘋狂搶票熱潮，根據日本媒體報導，位於本壘後方的指定席原價3萬4千日圓（約合台幣6864元），在轉售網站竟然飆升到55萬日圓（11萬1059元），明顯就是「大谷效應」。

日本隊挑戰經典賽2連霸，明年3月6日在預賽C組第一個對手就是中華隊，接著依序對決南韓、澳洲、捷克，全在東京巨蛋進行比賽，分組前兩名晉級八強，直接飛往美國進行下一輪賽事。

日媒Sponichi Annex指出，目前在轉售網站上，日本預賽最便宜票價是3月10日對捷克之戰，兩張外野門票合賣喊到8萬4500日圓，內野最高更達50萬日圓，部分原因正是「大谷效應」，讓預賽門票變得炙手可熱，就像上屆比賽一樣。

日媒透露，僅限信用卡會員參加的預售抽籤活動，已經出現前所未有的火爆場面，同時在各大轉售網站原價7000日圓的外野座位被炒至15萬日圓，3萬4千日圓的內野指定席位更達55萬日圓（超過16倍），引發不少球迷反彈，抱怨票價過高，進場看球的機會已被剝奪。

