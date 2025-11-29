經典賽／12強國手張政禹拚正選 祝福隊友徐若熙旅日順利

快訊

中央社／ 花蓮29日電
味全龍張政禹（右），投手徐若熙。資料照
世界棒球12強冠軍班底的內野手張政禹，今天證實有入選經典賽43人名單，他表示盡力拚進正選名單，並對有望旅日的隊友徐若熙獻上祝福，鼓勵他未來繼續追夢。

中職味全龍主力內野手張政禹今天出席關懷盃棒球賽接受媒體聯訪時透露，有入選世界棒球經典賽（WBC）43人集訓名單，就算不一定會在正選名單內，但透過集訓認識更多學長、旅外選手，了解他們想法從中吸取養分，也是難得機會，「不強求進入30人名單，但我盡力做到最好。」

張政禹指出，目前照常練球、重量訓練，沒有因為經典賽突然拉高強度，休賽季還是一步一步慢慢來，屆時強度拉高，身體自然有辦法跟上，「不管有沒有比賽，這段時間對我們很重要，課表還是要照做。」

龍隊隊友徐若熙季後行使旅外自由球員（FA）權利，如今有望加盟日職福岡軟銀鷹，張政禹笑說，絕對是祝福，也希望他在日職持續繳出宰制成績，並形容徐若熙在中職就是T0等級的選手，必須要往上面層級才有挑戰性，「很祝福他，也很榮幸有機會與他同隊。」

張政禹認為，相信徐若熙的目標不只這樣，一定還有更大的夢想，也鼓勵他未來再挑戰更高殿堂，「我覺得他現在已經不是為自己打球，全台灣的人都知道他要旅外，期許他繼續努力。」

