經典賽／中華隊將交手大谷翔平 蔡其昌：可敬可怕但球是圓的

中華職棒會長、立委蔡其昌今天表示，日本球星大谷翔平確定參加經典賽，我情蒐小組持續運作，掌握自家球員、其他國家的隊伍，做最好的準備，經典賽要贏不容易，但棒球是圓的，沒人知道誰輸誰贏，「大谷翔平決定參戰，對票房跟日本隊實力都幫忙很大，我們多了一個可敬又可怕對手」。

對於近期12強電影開拍，蔡其昌表示，很謝謝有台灣企業願意投資、拍攝棒球電影，電影對棒球推廣多少有幫助，電影怎麼演他不知道、像不像大悶鍋他也不知道，但至少引起話題，讓棒球迷可以討論，有話題、至於是否有被找去客串？蔡笑說，找他客串的話，票房可能會比預期差很多。

蔡其昌近日也找旅外選手們聚餐，媒體詢問是否和徵召有關？蔡其昌指出，這和徵召無關，徵召主要還是由曾豪駒總教練帶領的教練團討論，他從2021年開始擔任會長，每年都會請這些旅外選手休假期間吃個飯，這是例行性的，餐會目的還是讓球員之間分享，雖然他們都在美國、但畢竟美國很大，一年也不一定見一次。

蔡其昌表示，利用聚餐讓球員分享心得、經驗交流，這很好，再來站在中華職棒立場，希望跟這些球員維持很好互動、當他們後盾，自己每次都會告訴他們，如果有什麼困難需要幫忙都不用客氣，他們雖然在MLB打，但CPBL會是他們永遠的家。

至於經典賽名單，蔡其昌透露，昨天43人集訓名單，參加集訓的選手應該這幾天都收到通知，現在應該不會有新的徵選或是邀請作業，名單都已經確定。