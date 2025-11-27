快訊

影／想打經典賽 李灝宇：短期賽大家都可能成為大谷翔平

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導

旅美老虎隊選手李灝宇與運動家隊選手莊陳仲敖今天出席媒體見面會，兩人今年都被球隊放入40人名單，對參戰明年經典賽都有高度意願。莊陳仲敖表示「我個人非常想，因為幫助中華隊，又是棒球的最高賽事。」但仍要跟球隊與經紀公司討論。李灝宇則說，自己去年底的世界12強棒球賽就很想打，只是剛好受傷，很想打明年的經典賽。

被問到明年經典賽有沒有想對戰哪個強敵，莊陳仲敖表示自己是還沒想到，會先把身體準備好。李灝宇則說不管面對什麼對手，誰來就打，短期賽事大家都有可能成為大谷翔平，只要有機會就是要把別人吞掉。

旅美運動家隊選手莊陳仲敖今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願，但仍要跟球隊、經紀公司討論。記者余承翰／攝影
旅美運動家隊選手莊陳仲敖今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願，但仍要跟球隊、經紀公司討論。記者余承翰／攝影
旅美老虎隊選手李灝宇（左）與運動家隊選手莊陳仲敖（右）今天出席媒體見面會，兩人對參戰明年經典賽都有高度意願。記者余承翰／攝影
旅美老虎隊選手李灝宇（左）與運動家隊選手莊陳仲敖（右）今天出席媒體見面會，兩人對參戰明年經典賽都有高度意願。記者余承翰／攝影
旅美老虎隊選手李灝宇（左）與運動家隊選手莊陳仲敖（右）今天出席媒體見面會，兩人對參戰明年經典賽都有高度意願。記者余承翰／攝影
旅美老虎隊選手李灝宇（左）與運動家隊選手莊陳仲敖（右）今天出席媒體見面會，兩人對參戰明年經典賽都有高度意願。記者余承翰／攝影
旅美老虎隊選手李灝宇今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願。記者余承翰／攝影
旅美老虎隊選手李灝宇今天出席媒體見面會，對參戰明年經典賽有高度意願。記者余承翰／攝影

經典賽 WBC中華隊 莊陳仲敖 大谷翔平 李灝宇

相關新聞

經典賽／李灝宇超想打中華隊 進40人名單一度腦袋空白

旅美台將老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖今年都進入球隊40人名單，兩人今天在媒體見面會中分享心得，談到是否參戰明年世界棒球...

經典賽／莊陳仲敖想打中華隊卻感抉擇 進40人名單是意料之外

旅美台將老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖今年都進入球隊40人名單，兩人今天在媒體見面會中分享心得，談到是否參戰明年世界棒球...

影／想打經典賽 李灝宇：短期賽大家都可能成為大谷翔平

旅美老虎隊選手李灝宇與運動家隊選手莊陳仲敖今天出席媒體見面會，兩人今年都被球隊放入40人名單，對參戰明年經典賽都有高度意...

經典賽／大谷宣布參戰是災難級消息？ 韓媒：是否放棄對日本

大谷翔平昨天正式宣布將會出戰2026年世界棒球經典賽，引發世界各地棒球迷關注，韓媒「體育朝鮮」更直呼南韓隊要拉警報。 日本、南韓、澳洲、捷克和中華隊被分到經典賽C組。韓媒直呼，如果大谷都做到這種

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

道奇隊日本球星大谷翔平決定參加明年世界棒球經典賽，今日接受日本媒體訪問時也透露抉擇，但至於雙刀或是單刀赴會尚無定案。

經典賽／再度從不被看好出發 中華隊拚隊史最佳

中華隊去年風風光光摘下世界十二強棒球賽冠軍，完全不同層級的考驗將在明年三月登場，納入大聯盟等級好手的世界棒球經典賽，中華...

