經典賽／莊陳仲敖想打中華隊卻感抉擇 進40人名單是意料之外

旅美台將老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖今年都進入球隊40人名單，兩人今天在媒體見面會中分享心得，談到是否參戰明年世界棒球經典賽，莊陳仲敖意願很高，但仍要跟球隊、經紀公司討論。

莊陳仲敖因為今年都在2A出賽，原本沒預期自己能夠進入40人名單，「接到通知感覺很不可思議，前幾天陸續公布，自己已經準備好要進入規則五選秀。」

沒想到當天凌晨1點多，運動家球探先打來沒接到，莊陳仲敖睡到早上7點時，換經紀公司打電話，還沒沒吵醒他，直到連姊姊也打電話來，莊陳仲敖才起來接電話、收到喜訊，「醒來之後就睡不著了，還在喜悅之中。」

明年經典賽中華隊也已經對莊陳仲敖提出邀請，莊陳仲敖坦言自己滿抉擇的，「我個人非常想，因為幫助中華隊，又是棒球的最高賽事。」至於想對戰哪位強敵則還沒想到，「先把自己的身體準備好。」

今年季前莊陳仲敖就曾先為中華隊扛起經典賽資格賽的投球任務，回憶當時大巨蛋觀眾多、又有電視轉播，讓他非常緊張，但反而回到小聯盟後能夠放鬆去投，讓自己有很大的收穫。

對於賽季提早開機，莊陳仲敖也認為剛好能夠銜接起春訓，「季中是有遇到小疲勞，但跟球隊訓練師討論，才能投完整季，甚至到季後賽。」