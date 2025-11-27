經典賽／李灝宇超想打中華隊 進40人名單一度腦袋空白

旅美台將老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖今年都進入球隊40人名單，兩人今天在媒體見面會中分享心得，談到是否參戰明年世界棒球經典賽，李灝宇表明有高度意願，「沒意外會回來打」。

李灝宇今年球季在3A出賽126場累積121支安打、14轟、61分打點，外加22次盜壘成功，都寫下生涯新高，打擊率2成43的穩定長打及輸出，獲得球隊重視。

接到40人名單通知的過程也很特別，李灝宇表示，因為自己睡覺時習慣開勿擾模式，沒有收到經紀人的訊息，後來是媽媽來把自己喊醒，才回撥給經紀人，「他跟我說恭喜，我空白了30秒，才說『真的嗎？』當下覺得很荒謬，因為才剛睡醒，過來幾天才有感覺。」

進入40人名單也代表球隊的重視，明年經典賽李灝宇也有意願為中華隊效力，「有接到邀請，自已很期待，有高度意願。」至於屆時春訓準備模式則要等球團與中華隊商量，「我還是球隊資產，不過大家也知道，球隊無法拒絕球員參賽，可以參賽我就想打。」

事實上，去年底的世界12強棒球賽李灝宇就很想打，只是因為8月時總教練曾豪駒赴美巡視時，自己剛好受傷，球隊也比較保護，「12強的比賽不看也難，大家都打滿好的，我也很想打。」

李灝宇上次披上中華隊戰袍是2023年亞運，當時表現不佳，他坦言是傷癒剛復出，還沒調整到位，「這樣說是有點找藉口，但我希望這次（國際賽）會是不同版本，不能說自己能打多好，但表現會更像職業選手。」