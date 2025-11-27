快訊

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

從台積電羅唯仁跳槽英特爾 看「競業禁止」保護效力

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／李灝宇超想打中華隊 進40人名單一度腦袋空白

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
經紀公司為2位旅美台將舉辦媒體見面會，老虎隊李灝宇分享整季心得。記者余承翰／攝影
經紀公司為2位旅美台將舉辦媒體見面會，老虎隊李灝宇分享整季心得。記者余承翰／攝影

旅美台將老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖今年都進入球隊40人名單，兩人今天在媒體見面會中分享心得，談到是否參戰明年世界棒球經典賽，李灝宇表明有高度意願，「沒意外會回來打」。

李灝宇今年球季在3A出賽126場累積121支安打、14轟、61分打點，外加22次盜壘成功，都寫下生涯新高，打擊率2成43的穩定長打及輸出，獲得球隊重視。

接到40人名單通知的過程也很特別，李灝宇表示，因為自己睡覺時習慣開勿擾模式，沒有收到經紀人的訊息，後來是媽媽來把自己喊醒，才回撥給經紀人，「他跟我說恭喜，我空白了30秒，才說『真的嗎？』當下覺得很荒謬，因為才剛睡醒，過來幾天才有感覺。」

進入40人名單也代表球隊的重視，明年經典賽李灝宇也有意願為中華隊效力，「有接到邀請，自已很期待，有高度意願。」至於屆時春訓準備模式則要等球團與中華隊商量，「我還是球隊資產，不過大家也知道，球隊無法拒絕球員參賽，可以參賽我就想打。」

事實上，去年底的世界12強棒球賽李灝宇就很想打，只是因為8月時總教練曾豪駒赴美巡視時，自己剛好受傷，球隊也比較保護，「12強的比賽不看也難，大家都打滿好的，我也很想打。」

李灝宇上次披上中華隊戰袍是2023年亞運，當時表現不佳，他坦言是傷癒剛復出，還沒調整到位，「這樣說是有點找藉口，但我希望這次（國際賽）會是不同版本，不能說自己能打多好，但表現會更像職業選手。」

經典賽 WBC中華隊 李灝宇

延伸閱讀

中職／全力以赴NO.1曾子祐 雄鷹凌空鎮游擊大關

經典賽／確定了！大谷翔平宣布參戰WBC 3月6日碰頭中華隊

12強賽／《冠軍之路》揭曉主題曲、官方海報 曾豪駒看預告已感動

中職／不捨但祝福黃子鵬 曾豪駒談WBC集訓通知發給誰笑答：每天都有打

相關新聞

經典賽／李灝宇超想打中華隊 進40人名單一度腦袋空白

旅美台將老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖今年都進入球隊40人名單，兩人今天在媒體見面會中分享心得，談到是否參戰明年世界棒球...

經典賽／莊陳仲敖想打中華隊卻感抉擇 進40人名單是意料之外

旅美台將老虎隊李灝宇、運動家隊莊陳仲敖今年都進入球隊40人名單，兩人今天在媒體見面會中分享心得，談到是否參戰明年世界棒球...

經典賽／大谷宣布參戰是災難級消息？ 韓媒：是否放棄對日本

大谷翔平昨天正式宣布將會出戰2026年世界棒球經典賽，引發世界各地棒球迷關注，韓媒「體育朝鮮」更直呼南韓隊要拉警報。 日本、南韓、澳洲、捷克和中華隊被分到經典賽C組。韓媒直呼，如果大谷都做到這種

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

道奇隊日本球星大谷翔平決定參加明年世界棒球經典賽，今日接受日本媒體訪問時也透露抉擇，但至於雙刀或是單刀赴會尚無定案。

經典賽／再度從不被看好出發 中華隊拚隊史最佳

中華隊去年風風光光摘下世界十二強棒球賽冠軍，完全不同層級的考驗將在明年三月登場，納入大聯盟等級好手的世界棒球經典賽，中華...

經典賽／日本隊面臨三大考驗 靠大谷助拳拚二連霸

大谷翔平點頭加入經典賽日本隊陣容，讓監督井端弘和終於能放下心中大石，他表示將以二連霸為目標，打造一支能讓日本球迷興奮、期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。