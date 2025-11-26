經典賽／大谷宣布參戰是災難級消息？ 韓媒：是否放棄對日本

大谷翔平昨天正式宣布將會出戰2026年世界棒球經典賽，引發世界各地棒球迷關注，韓媒「體育朝鮮」更直呼南韓隊要拉警報。

日本、南韓、澳洲、捷克和中華隊被分到經典賽C組。韓媒直呼，如果大谷都做到這種程度，山本由伸、佐佐木朗希不就會自動參戰嗎？南韓隊真的要全面拉警報。

報導提到，日本那邊簡直在辦慶典；而南韓這邊卻變成「是否該放棄對日本比賽」的狀況。對南韓隊而言，這完全是災難級消息，南韓與日本將在預賽交手，本來就難打，如果日本擺出全明星陣容，戰力差距只會更明顯。

日前南韓與日本進行2場交流賽，交出1和1敗成績。南韓雖然也缺不少主力，但日本當時只派出「1.5軍」陣容，要在正式的WBC面對全主力日本隊，難度只會變得更高。