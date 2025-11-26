聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／大谷宣布參戰是災難級消息？ 韓媒：是否放棄對日本
大谷翔平昨天正式宣布將會出戰2026年世界棒球經典賽，引發世界各地棒球迷關注，韓媒「體育朝鮮」更直呼南韓隊要拉警報。
日本、南韓、澳洲、捷克和中華隊被分到經典賽C組。韓媒直呼，如果大谷都做到這種程度，山本由伸、佐佐木朗希不就會自動參戰嗎？南韓隊真的要全面拉警報。
報導提到，日本那邊簡直在辦慶典；而南韓這邊卻變成「是否該放棄對日本比賽」的狀況。對南韓隊而言，這完全是災難級消息，南韓與日本將在預賽交手，本來就難打，如果日本擺出全明星陣容，戰力差距只會更明顯。
日前南韓與日本進行2場交流賽，交出1和1敗成績。南韓雖然也缺不少主力，但日本當時只派出「1.5軍」陣容，要在正式的WBC面對全主力日本隊，難度只會變得更高。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言