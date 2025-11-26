經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

道奇隊日本球星大谷翔平決定參加明年世界棒球經典賽，今日接受日本媒體訪問時也透露抉擇，但至於雙刀或是單刀赴會尚無定案。

大谷翔平昨天透過個人社群宣布參加經典賽，外界最關注的是他能否同時展現投打英姿，他表示：「使用方式目前還不太清楚，應該說還需要溝通。不論投或打，都需要和相關人士溝通，所以現在沒辦法說什麼。總之，可以算是一個許可吧。」

經典賽開打時間投手也多半已經啟動投球，只是球數、局數不一定，大谷翔平也表示屆時會準備幾種不同計畫，「投或不投、都要準備不同計畫，投球計畫中選擇幾種、不投的選擇幾種，依照狀況選出最合適的方案。」

在正式決定參加後，大谷翔平已經與日本隊總教練井端弘和電話聯繫，不過目前還沒確定與日本隊會合的時間，大谷表示：「球團已正式給予許可。使用方式和合流行程，應該會在接下來決定。」

2023年大谷翔平以投打二刀流之姿幫助日本隊奪冠，明年再次參賽，他表示：「上一次是第一次參加。不管最終有沒有奪冠，因為是第一次，所以很多部分都不太清楚。這次多少了解一些行程和流程，應該會比較容易進入狀況。」

上次參戰時陣中還有達比修有這位老大哥在，這次大谷翔平自己也是31歲的成熟球員，對於年輕選手他想說的是：「雖然我自己也受過不少傷，但我認為健康地打球是最重要的。不過如果太追求安全，也會影響成長。我想能在多接近極限的範圍內進行挑戰，是很重要的。」