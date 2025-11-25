快訊

經典賽／開戰了！愛爾達公布WBC和MLB轉播頻道「沒緯來」

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。聯合報系資料照
道奇隊日本巨星大谷翔平今天宣布參加明年3月的世界棒球經典賽，台灣轉播單位愛爾達電視發布聲明，公告有線及無線平台授權轉播資訊，分別有東森電視與華視，但就是沒有上屆一起轉播經典賽的緯來電視網。

由於今年NBA賽事由緯來電視台獨家轉播，因此網友們紛紛討論，MLB和經典賽不給緯來轉播是愛爾達的反擊，「開戰了」、「笑死不給緯來播了」、「緯來要搞大家一起來搞」、「緯來在粉絲團有說要播WBC這下子糗了」、「東森感謝兩位」。

愛爾達官方發布聲明：

因應本公司商業規劃及市場布局調整，美國職棒大聯盟（MLB）賽事及2026世界棒球經典賽（WBC）賽事轉播授權規劃更新如下：

▪ MLB賽事：授權東森電視（有線平台）及華視（無線平台）播出。

▪ WBC賽事：授權東森電視（有線平台）播出全部47場賽事。

愛爾達強調，「本公司已於11月17日完成相關合作頻道之授權規劃通知，並在綜合商業考量後確定上述安排。透過非新媒體平台收視的觀眾朋友，以上兩大賽事，皆可透過上開授權頻道收看，共同迎接2026年棒球精彩賽事。

經典賽 WBC中華隊

相關新聞

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

道奇隊日本球星大谷翔平決定參加明年世界棒球經典賽，今日接受日本媒體訪問時也透露抉擇，但至於雙刀或是單刀赴會尚無定案。

經典賽／大谷宣布參戰是災難級消息？ 韓媒：是否放棄對日本

大谷翔平昨天正式宣布將會出戰2026年世界棒球經典賽，引發世界各地棒球迷關注，韓媒「體育朝鮮」更直呼南韓隊要拉警報。 日本、南韓、澳洲、捷克和中華隊被分到經典賽C組。韓媒直呼，如果大谷都做到這種

經典賽／再度從不被看好出發 中華隊拚隊史最佳

中華隊去年風風光光摘下世界十二強棒球賽冠軍，完全不同層級的考驗將在明年三月登場，納入大聯盟等級好手的世界棒球經典賽，中華...

經典賽／日本隊面臨三大考驗 靠大谷助拳拚二連霸

大谷翔平點頭加入經典賽日本隊陣容，讓監督井端弘和終於能放下心中大石，他表示將以二連霸為目標，打造一支能讓日本球迷興奮、期...

經典賽／大谷宣布參戰 明年3月6日對決中華隊

日本隊等待許久終於迎來了好消息，道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天透過個人社群表態「很高興可以再次代表日本出賽」，正式宣布參戰...

經典賽／開戰了！愛爾達公布WBC和MLB轉播頻道「沒緯來」

道奇隊日本巨星大谷翔平今天宣布參加明年3月的世界棒球經典賽，台灣轉播單位愛爾達電視發布聲明，公告有線及無線平台授權轉播資訊，分別有東森電視與華視，但就是沒有上屆一起轉播經典賽的緯來電視網。 由於

