經典賽／開戰了！愛爾達公布WBC和MLB轉播頻道「沒緯來」

道奇隊日本巨星大谷翔平今天宣布參加明年3月的世界棒球經典賽，台灣轉播單位愛爾達電視發布聲明，公告有線及無線平台授權轉播資訊，分別有東森電視與華視，但就是沒有上屆一起轉播經典賽的緯來電視網。

由於今年NBA賽事由緯來電視台獨家轉播，因此網友們紛紛討論，MLB和經典賽不給緯來轉播是愛爾達的反擊，「開戰了」、「笑死不給緯來播了」、「緯來要搞大家一起來搞」、「緯來在粉絲團有說要播WBC這下子糗了」、「東森感謝兩位」。

愛爾達官方發布聲明： 因應本公司商業規劃及市場布局調整，美國職棒大聯盟（MLB）賽事及2026世界棒球經典賽（WBC）賽事轉播授權規劃更新如下： ▪ MLB賽事：授權東森電視（有線平台）及華視（無線平台）播出。 ▪ WBC賽事：授權東森電視（有線平台）播出全部47場賽事。

愛爾達強調，「本公司已於11月17日完成相關合作頻道之授權規劃通知，並在綜合商業考量後確定上述安排。透過非新媒體平台收視的觀眾朋友，以上兩大賽事，皆可透過上開授權頻道收看，共同迎接2026年棒球精彩賽事。