經典賽／大谷翔平攜幾刀參賽？日媒曝：若他想投道奇擋不了
大谷翔平確定參戰明年世界棒球經典賽，將會雙刀或單刀赴會仍是未知數，「中日體育」引述消息人士說法，大谷出賽定位尚未確定，接下來他本人及道奇、日本隊之間將對此進行討論。
大谷今天透過IG公布，將再次披上日本隊戰袍，出戰明年經典賽，但並未表態「投手大谷」、「打者翔平」是否會一併參賽。
中日體育引述相關人士透露，大谷是否會投球出賽，目前確實還是未知數，也是接下來大谷、道奇、日本隊要討論的重點。
報導中指出，大谷以明年球季能完整投球出賽為目標，若要提早在3月初就調整到比賽狀態，可能影響訓練節奏，預料道奇會禁止他的投球出賽或是設定使用限制，但如果大谷本人堅持要投球出賽，道奇恐怕也很難強行阻止。
