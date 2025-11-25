快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

經典賽／感謝大谷翔平加入 井端弘和：會打造讓日本球迷興奮的球隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平確定參戰經典賽，讓日本隊監督井端弘和終於能放下心中大石。 路透
大谷翔平確定參戰經典賽，讓日本隊監督井端弘和終於能放下心中大石。 路透

日本隊在明年世界棒球經典賽將挑戰二連霸，確定獲得大谷翔平助拳，監督井端弘和也終於能放下心中大石，他表示，將打造一支能讓日本球迷興奮、期待不已的球隊。

大谷翔平在上屆為恩師栗山英樹效力，帶領日本重返暌違14年的「世界一」，本屆先前遲遲未表態，加上傳出道奇對於是否放人態度消極，讓日本球界相當掛心，直到今天終於傳來好消息。

井端表示，「很開心大谷選手願意再度與日本隊一起並肩作戰，可以再次在日本隊看到他的身影，相信球迷來說也會非常期待。」

他表示，「我們會以衛冕為目標，打造一支會讓日本球迷感到興奮的隊伍，請大家期待正式名單公布的那一天。」

延伸閱讀

MLB／比起加入道奇更想打敗道奇 今井達也：想看大谷能把我的球打多遠

經典賽／確定了！大谷翔平宣布參戰WBC 3月6日碰頭中華隊

MLB／亞古納稱大谷翔平能60轟60盜 想獲取「投手能力」

MLB／大谷翔平表現超現實 美媒為他創新詞：Ohtanic

相關新聞

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

道奇隊日本球星大谷翔平決定參加明年世界棒球經典賽，今日接受日本媒體訪問時也透露抉擇，但至於雙刀或是單刀赴會尚無定案。

經典賽／大谷宣布參戰是災難級消息？ 韓媒：是否放棄對日本

大谷翔平昨天正式宣布將會出戰2026年世界棒球經典賽，引發世界各地棒球迷關注，韓媒「體育朝鮮」更直呼南韓隊要拉警報。 日本、南韓、澳洲、捷克和中華隊被分到經典賽C組。韓媒直呼，如果大谷都做到這種

經典賽／再度從不被看好出發 中華隊拚隊史最佳

中華隊去年風風光光摘下世界十二強棒球賽冠軍，完全不同層級的考驗將在明年三月登場，納入大聯盟等級好手的世界棒球經典賽，中華...

經典賽／日本隊面臨三大考驗 靠大谷助拳拚二連霸

大谷翔平點頭加入經典賽日本隊陣容，讓監督井端弘和終於能放下心中大石，他表示將以二連霸為目標，打造一支能讓日本球迷興奮、期...

經典賽／大谷宣布參戰 明年3月6日對決中華隊

日本隊等待許久終於迎來了好消息，道奇隊二刀流球星大谷翔平昨天透過個人社群表態「很高興可以再次代表日本出賽」，正式宣布參戰...

經典賽／開戰了！愛爾達公布WBC和MLB轉播頻道「沒緯來」

道奇隊日本巨星大谷翔平今天宣布參加明年3月的世界棒球經典賽，台灣轉播單位愛爾達電視發布聲明，公告有線及無線平台授權轉播資訊，分別有東森電視與華視，但就是沒有上屆一起轉播經典賽的緯來電視網。 由於

