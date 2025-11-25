經典賽／確定了！大谷翔平宣布參戰WBC 3月6日碰頭中華隊

大谷翔平確定參戰明年世界棒球經典賽，今天他透過個人IG宣布：「很高興可以再次代表日本出賽」，中華隊將在明年3月6日在東京巨蛋碰上大谷領軍的日本隊。

大谷透過IG發文，先以英文寫道：「感謝所有球迷的支持，讓我又完成了另一個精彩的賽季，我會努力訓練，期待明年再見到各位。」再以日文提到：「很高興可以再次代表日本出賽。」

大谷發佈多張照片，包括2023年經典賽日本隊奪冠畫面，大谷扛著國旗以及投球的照片，最後則是一張已打上2026經典賽的圖卡，宣布參戰明年經典賽。