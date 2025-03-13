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經典賽／林盛恩盼效力中華隊 觀察大聯盟球員有心得

中央社／ 鳳凰城12日專電
紅人隊台灣好手林盛恩在春訓營練習。 中央社
紅人隊台灣好手林盛恩在春訓營練習。 中央社

台灣好手林盛恩入選經典賽資格賽中華隊，集訓期間因腿部不適，無緣參賽；他向中央社表示，期待明年經典賽有機會效力國家隊，並分享春訓觀察大聯盟球員的心得。

19歲的林盛恩擁有罕見「二刀流」身手，無論投球、打擊都具上乘水準。他去年在美國職棒新人聯盟，整季以野手身分比賽，繳出3成以上打擊率；今年初以投手身分入選經典賽資格賽國手，飆速153公里。

林盛恩因為腿部不適，無緣參與資格賽，他回到美國之後，仍處於復健階段，逐步恢復投球訓練。

林盛恩向中央社表示，這次加入資格賽中華隊，認識不少學長、學弟，可惜無法參與到最後，他在美國也一路關心賽況，很開心中華隊順利取得資格賽門票，「希望正賽的時候我可以參加，幫助中華隊。」

紅人隊台美混血的外野手費爾柴德（StuartFairchild）表態願意效力中華隊，林盛恩也期待能夠與費爾柴德一起打經典賽，同穿中華隊戰袍。

旅美進入第2個完整球季，林盛恩累積不少觀察心得，發現大聯盟球員自律精神很高，大家都很早就到球場，在團隊訓練之前，自己先充分拉筋放鬆、進行室內打擊練習，完全熱開之後，才進入團隊練習。

紅人重視科學訓練，春訓基地到處可見橡皮、加重沙球、水袋等訓練裝備。林盛恩去年球季擔任野手，但球團已經準備他未來練投，要求他配戴監控裝置Pulse在手肘上，密切關注他的丟球數量，保護他的手臂。

WBC中華隊 林盛恩 經典賽

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