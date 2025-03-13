經典賽／資格賽10星 張育成、徐若熙上榜

世界棒球經典賽資格賽（ＷＢＣＱ）由中華隊、尼加拉瓜、哥倫比亞、巴西隊收下明年正賽門票，大聯盟官網記者克萊爾選出十位表現出色選手，中華隊由打者張育成、投手徐若熙攜手上榜，徐若熙的好投更被傳神形容，看他投球就足夠提神，誰還需要早晨咖啡。

張育成在這份榜單排名第六，文中提到「張育成總在經典賽提升到不同層次，二○二三年獲選經典賽全明星隊後，又一次在打擊區火力全開，幫助中華隊重返二○二六年正賽」。

張育成把經典賽變成自己的主場，上屆打出「國防部長」傳奇，獲選預賽Ａ組最有價值球員，本屆在資格賽四場比賽合計十八打數敲出七安打，包括四支二壘打、一支全壘打，繳出打擊率三成八九、上壘率四成五○、長打率七成七八、整體攻擊指數一點二二八。

大聯盟官網記者克萊爾迷上了中華隊徐若熙的投球。 聯合報系資料照

「龍之子」徐若熙排名第七，他原定扛起首戰先發任務，因集訓期間腿部不適被迫延遲登板，結果論來看，反倒讓中華隊得以保留一張王牌，在一戰定生死的附加賽，面對西班牙中繼三點一局賞出五次三振。

克萊爾的報導提到，儘管中華隊陣中還有隸屬美職體系的林維恩、陳柏毓等人表現出色，「但當徐若熙站上投手丘，美國球迷可能不需要他們的早晨咖啡」，比喻光看徐若熙投球，就能讓球迷眼睛一亮。此外，徐若熙的身材並不高大，但直球可達九十八哩（約一五八公里），讓打者在打擊區感覺絕望，他的傷病史影響在中華職棒的出賽局數並不多，「但再多一些像這樣的表現，可能會有大聯盟球隊來電」。